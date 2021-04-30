В Днепропетровской области обнаружили почти четыре сотни противотанковых мин времен Второй мировой

Боеприпасы находятся на месте обнаружения и круглосуточно охраняются сотрудниками Нацполиции.

В Днепропетровской области обнаружили почти четыре сотни противотанковых мин времен Второй мировой
Фото: dn.dsns.gov.ua

Житель села Девладово Днепропетровской области во время поиска металлолома обнаружил три предмета, похожие на устаревшие боеприпасы.

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины.

Отмечается, что после обследования территории пиротехники ГСЧС выявлено 375 единиц устаревших противотанковых мин ТМИ-42.

"Взрывоопасные предметы находятся на месте обнаружения и круглосуточно охраняются сотрудниками Нацполиции. После завершения обследования территории боеприпасы будут обезврежены путем контролируемого подрыва", - говорится в сообщении.

Фото: ГСЧС

Напомним, с 6 июля 2014 года пиротехники ГСЧС на территории Донецкой и Луганской областей обнаружили, изъяли и обезвредили около 220 тысяч единиц ВОП, проверены участки территорий общей площадью более 32 тыс. га, а также акватории водных объектов общей площадью 101 га.

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