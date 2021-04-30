Киевская и Николаевская области выходят из "красной" зоны

С 1 мая "красными" останутся только семь регионов.

Киевская и Николаевская области выходят из "красной" зоны
Фото: Кабмін / Youtube

Киевская и Николаевская области выходят из "красной" зоны.

Об этом на брифинге в пятницу сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Сегодня Минздрав готовит представление в Государственную комиссию техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций о выводе из "красного" уровня эпидемической опасности еще двух областей. Это Киевская и Николаевская области", - сказал он.

С 1 мая в "красной" зоне останутся только семь регионов. Ни в одном из них больше нет дефицита коек с кислородом.

Напомним, что "красную" зону в Киевской области ввели с 24 марта, а в Николаевской - с 27 марта.

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