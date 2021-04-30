Десятки человек погибли в результате давки на стотысячном фестивале в Израиле

По меньшей мере 44 человека погибли и более 100 получили ранения в результате давки на еврейском фестивале Лаг ба-Омер на горе Мерон на севере Израиля с участием 100 тысяч человек, информирует ActivNews24.

По данным источников в полиции, паника и давка были вызваны тем, что некоторые участники фестиваля поскользнулись на ступеньках, в результате чего началась цепная реакция.

#BREAKING



ALERT: At least 37 people have been killed and dozens critically injured at a mass stampede during Lag B’Omer celebrations in Mount Meron, #Israel

The death toll is expected to rise. pic.twitter.com/TSWTmGfUwE — The A&O Board PSF (@AOBPSF) April 29, 2021

Сначала СМИ сообщали об обрушении трибуны, после чего началась давка. На видеокадрах с места происшествия видны длинные ряды мешков с телами, лежащие на земле. На месте работают парамедики и спасатели, привлеченные солдаты ЦАХАЛ. Наиболее тяжело пострадавших эвакуируют вертолетами.

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху назвал инцидент "тяжелой катастрофой". Праздник, на который собрались десятки тысяч людей, проводился несмотря на антивирусные ограничения.

??? — HORRIFYING: Multi casualty incident with over 15 deaths and many serious injuries, after a metal platform collapsed and caused a massive stampede in Meron, Israel, during Lag Baomer celebrations tonight — More updates to follow. pic.twitter.com/yKNxFayurv — Belaaz (@TheBelaaz) April 29, 2021

Фото: twitter.com/HSajwanization

Фото: twitter.com/HSajwanization

Фото: twitter.com/HSajwanization

Это самое массовое мероприятие в стране с тех пор, как в Израиле были отменены карантинные ограничения. В прошлом году Лаг ба-Омер отменили.

Праздник проводится ежегодно около места захоронения рабби Шимона бар Иохая - одного из самых почитаемых еврейских книжников, жившего во II в. нашей эры. Согласно традиции, он считается основоположником каббалистического учения. Праздник, отмечаемый в день его смерти, сопровождается разведением костров, песнями и танцами.

Напомним, в начале января 2020 года в давке на похоронах иранского генерала Касема Сулеймани в г. Кермани погибли 35 человек, не менее 48 получили травмы.