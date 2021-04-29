DZIDZIO обвинил жену в проблемах в их отношениях

DZIDZIO и Slavia, настоящее имя которых Михаил и Ярослава Хома, разводятся спустя 20 лет совместной жизни. Жена успешного исполнителя рассказала, что стало причиной их расставания. В этом музыкант обвинил артистку, которую отказался поддерживать в ее творческих начинаниях.

Жена DZIDZIO раскрыла причину, почему распался их брак

В интервью "КП в Украине" Slavia рассказала, что была несчастна, так как начала терять себя в браке. В какой-то период продюсер DZIDZIO помог ей снять клип и поверил в нее как самостоятельную артистку. С тех пор женщина посвятила себя тому, чтобы развивать и строить карьеру.

Однако супруг был против и не поддержал ее. Он обвинил Ярославу в том, что она пошла против него.

"Только сказал: все, я потерял семью, ты пошла делать карьеру. Я толком даже не поняла, о чем он", - рассказала исполнительница.

Жена DZIDZIO очень разочарована тем, что муж не выказал ей понимание и поддержку, в которых она так нуждалась. И это при том, что на протяжении многих лет она делала все, чтобы Михаил смог построить успешную карьеру. Разные взгляды супругов на дальнейшую жизнь и стали причиной их расставания.

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Публикация от SLAVIA (@slavia_official)

Напомним, Позитив разводится с женой после восьми лет брака и 15 лет отношений.


Анастасия Березовская, Тудей

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