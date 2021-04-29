Позитив и Аня: жена певца подтвердила, что они больше не муж и жена

Позитив и Аня Завгородняя были вместе с 15 лет. Они взрослели вместе, познавали жизнь и попали в шоу-бизнес. Однако сказке пришел конец. Жена экс-участника группы "Время и Стекло" подтвердила, что они с Лешей больше не муж и жена.

Жена Позитива отреагировала на слова певца об их расставании

Если в недавнем интервью Позитив увиливал от однозначного ответа, развелся ли он с Аней или нет. То вот его супруга, а точнее уже экс-супруга, расставила все точки над "і". Аня Андрии?чук-Завгородняя разоткровенничалась в новом выпуске реалити-шоу Насти Каменских "Девочки рулят". Лучшая подружка украинской исполнительницы призналась, что долго не могла принять того факта, что она разводится с человеком, который был рядом с ней рядом с подросткового возраста.

"Было очень больно, что закончился важный этап моей жизни длиною в 13 лет… Когда осознаешь, что все пришло к логичному завершению, у тебя в душе появляется определенная пустота и разочарование", - отметила Анна Завгородняя.

Бывшая жена Позитива призналась, что они долго готовились к этому важному решению, и даже оттягивали момент расставания. "Голова все понимает, а сердце - нет".

"Мы больше не муж и жена", - официально заявила Аня.

По ее словам, она осталась благодарна Алексею Завгороднему за опыт, приобретенный в отношениях. Теперь же она вошла в новый этап своей жизни без обид, тоски и одиночества. Анна верит, что впереди ее ждет только лучшая жизнь.

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Публикация от Аня Андрии?чук - Завгородняя (@annchuk)

Напомним, Позитив после развода начинает сольную карьеру.


Анастасия Березовская, Тудей

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