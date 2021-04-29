Полиция составила постановление на двух киевлян, куривших в вагоне метро и показавших это в инстаграме

Им грозит штраф 10-15 необлагаемых минимумов.

Национальная полиция составила постановление на двух киевлян, куривших в вагоне метро. Видео с курением выложила в интернет сама нарушительница, 21-летняя женщина. Вместе с ней курил в поезде 24-летний мужчина, сидевший напротив.

После того, как об этом написали в СМИ, полиция внесла запись о событии в журнал Единого учета заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях управления полиции в метрополитене.

"Мы проработали записи с камер видеонаблюдения и установили маршрут движения вероятных нарушителей правопорядка в столичной подземке. Уже после собранной информации по приметам установили их местонахождение. Свой поступок они объяснили, что курили сигареты и снимали видео для развлечения, чтобы потом его выложить в социальной сети", - цитирует МВД начальника управления Михаила Никонова.

В отношении них сотрудники управления полиции составили административные материалы по ч. 2 ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей) и ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Им грозит штраф от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан.

Как молодые люди получили спецпропуск на проезд в метро во время карантина, не сообщается.

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