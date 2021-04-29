В Киеве за сутки обнаружили 940 случаев ковида

В Киеве за прошедшие сутки зафиксировали 940 новых случаев коронавируса. Так, заболели 548 женщин в возрасте от 18 до 92 лет и 22 девочки от 25 дней до 17 лет, а также 355 мужчин в возрасте от 18 до 94 лет и 15 мальчиков от 7 месяцев до 17 лет.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

От осложнений заболевания за сутки умерли 30 человек, 784 пациента выздоровели. Госпитализировали 86 киевлян с ковидом, еще 255 человек попали в больницы с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Всего в Киеве с начала пандемии зафиксировано 194 630 случаев коронавируса, 4 567 жителей столицы умерли, 122 831 киевлянин поборол болезнь.

Больше всего случаев ковида за минувшие сутки обнаружили Дарницком (180), Соломенском (154) и Шевченковском (142) районах столицы.