За сутки в Украине - 11 627 новых случаев ковида, госпитализированы 3 096 человек

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 11 627 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 518 детей и 259 медработников.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Госпитализированы за сутки 3 096 человек. Умерли 387 пациентов, выздоровели 18 442. За сутки было проведено 93 463 тестирования, в частности, методом ПЦР - 41 499, методом ИФА - 16 569, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 35 395.

За все время пандемии в Украине заболели - 2 059 465 человек, выздоровели - 1 635 333. От осложнений заболевания умерли 43 778 пациентов.

Всего было проведено 9 377 391 ПЦР-тестирование.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1203), Днепропетровской (1021), г. Киев (940), Донецкой (809) и Львовской (667) областях.

Также за сутки были привиты 70 469 человек. С начала кампании вакцинированы 629 184 человека, из них получили 1 дозу - 629 182 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 10 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом). По состоянию на 28 апреля 2021 года в список ожидания вакцинации записались 501 690 человек.

Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:

г. Киев - 940 случаев / 7736 прививок;

- 940 случаев / 7736 прививок; Винницкая область - 276 случаев / 4015 прививок;

Волынская область - 345 случаев / 1467 прививок;

Днепропетровская область - 1021 случай / 5791 прививка;

Донецкая область - 809 случаев / 1721 прививка;

Житомирская область - 385 случаев / 2273 прививки;

Закарпатская - 141 случай / 1080 прививок;

Запорожская область - 546 случаев / 1049 прививок;

Ивано-Франковская область - 184 случая / 916 прививок;

Киевская область - 341 случай / 5685 прививок;

Кировоградская область - 174 случая / 1466 прививок;

Луганская область - 271 случай / 539 прививок;

Львовская область - 667 случаев / 3889 прививок;

Николаевская область - 311 случаев / 2281 прививка;

Одесская область - 518 случаев / 2683 прививки;

Полтавская область - 666 случаев / 5640 прививок;

Ровенская область - 386 случаев / 1713 прививок;

Сумская область - 429 случаев / 2435 прививок;

Тернопольская область - 312 случаев / 1755 прививок;

Харьковская область - 1203 случая / 6234 прививки;

Херсонская область - 277 случаев / 2930 прививок;

Хмельницкая область - 461 случай / 1128 прививок;

Черкасская область - 444 случая / 3141 прививка;

Черновицкая область - 131 случай / 909 прививок;

Черниговская область - 389 случаев / 1993 прививки.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, в Минздраве считают, что Украина начала выходить из третьей волны COVID-19, которая началась в начале февраля.