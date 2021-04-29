За сутки в Украине - 11 627 новых случаев ковида, госпитализированы 3 096 человек

Умерли 387 пациентов, выздоровели 18 442.

За сутки в Украине - 11 627 новых случаев ковида, госпитализированы 3 096 человек
Фото: Київрада

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 11 627 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 518 детей и 259 медработников.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Госпитализированы за сутки 3 096 человек. Умерли 387 пациентов, выздоровели 18 442. За сутки было проведено 93 463 тестирования, в частности, методом ПЦР - 41 499, методом ИФА - 16 569, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 35 395.

За все время пандемии в Украине заболели - 2 059 465 человек, выздоровели - 1 635 333. От осложнений заболевания умерли 43 778 пациентов.

Всего было проведено 9 377 391 ПЦР-тестирование.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1203), Днепропетровской (1021), г. Киев (940), Донецкой (809) и Львовской (667) областях.

Также за сутки были привиты 70 469 человек. С начала кампании вакцинированы 629 184 человека, из них получили 1 дозу - 629 182 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 10 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом). По состоянию на 28 апреля 2021 года в список ожидания вакцинации записались 501 690 человек.

Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:

  • г. Киев - 940 случаев / 7736 прививок;
  • Винницкая область - 276 случаев / 4015 прививок;
  • Волынская область - 345 случаев / 1467 прививок;
  • Днепропетровская область - 1021 случай / 5791 прививка;
  • Донецкая область - 809 случаев / 1721 прививка;
  • Житомирская область - 385 случаев / 2273 прививки;
  • Закарпатская - 141 случай / 1080 прививок;
  • Запорожская область - 546 случаев / 1049 прививок;
  • Ивано-Франковская область - 184 случая / 916 прививок;
  • Киевская область - 341 случай / 5685 прививок;
  • Кировоградская область - 174 случая / 1466 прививок;
  • Луганская область - 271 случай / 539 прививок;
  • Львовская область - 667 случаев / 3889 прививок;
  • Николаевская область - 311 случаев / 2281 прививка;
  • Одесская область - 518 случаев / 2683 прививки;
  • Полтавская область - 666 случаев / 5640 прививок;
  • Ровенская область - 386 случаев / 1713 прививок;
  • Сумская область - 429 случаев / 2435 прививок;
  • Тернопольская область - 312 случаев / 1755 прививок;
  • Харьковская область - 1203 случая / 6234 прививки;
  • Херсонская область - 277 случаев / 2930 прививок;
  • Хмельницкая область - 461 случай / 1128 прививок;
  • Черкасская область - 444 случая / 3141 прививка;
  • Черновицкая область - 131 случай / 909 прививок;
  • Черниговская область - 389 случаев / 1993 прививки.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, в Минздраве считают, что Украина начала выходить из третьей волны COVID-19, которая началась в начале февраля.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В центре Днепра расстреляли внедорожник, убит мужчинаВ центре Днепра расстреляли внедорожник, убит мужчина
Полиция установила личность злоумышленника, застрелившего мужчину в ДнепреПолиция установила личность злоумышленника, застрелившего мужчину в Днепре
Епифаний о богослужении на Пасху: "Соблюдать дистанцию и обязательно надевать маски"Епифаний о богослужении на Пасху: "Соблюдать дистанцию и обязательно надевать маски"
От ковида привились еще 4 531 украинецОт ковида привились еще 4 531 украинец
На киевлянина завели дело за убийство его псом другой собакиНа киевлянина завели дело за убийство его псом другой собаки
Блок рекламы


Похожие новости
При пожаре в хостеле в центре Риги погибли восемь человекПри пожаре в хостеле в центре Риги погибли восемь человек
В Украине за сутки обнаружили 9 590 случаев ковида, привиты 19 590 человекВ Украине за сутки обнаружили 9 590 случаев ковида, привиты 19 590 человек
За время пандемии в Украине каждый пятый ребенок не получил необходимых прививок, - ВОЗЗа время пандемии в Украине каждый пятый ребенок не получил необходимых прививок, - ВОЗ
В Киеве за сутки обнаружили 869 новых случаев ковидаВ Киеве за сутки обнаружили 869 новых случаев ковида
За сутки в Украине зафиксировали 7 915 новых случаев ковида, привиты 11 100 человекЗа сутки в Украине зафиксировали 7 915 новых случаев ковида, привиты 11 100 человек
В Индии умерших от ковида сжигают на улицахВ Индии умерших от ковида сжигают на улицах
В Украине в воскресенье обнаружили 5 062 случая ковида, привиты 1 114 человекВ Украине в воскресенье обнаружили 5 062 случая ковида, привиты 1 114 человек
Испанец умышленно заразил ковидом 22 человек, мужчину арестовалиИспанец умышленно заразил ковидом 22 человек, мужчину арестовали
В Багдаде в результате пожара в ковид-больнице погибли, по меньшей мере, 23 человекаВ Багдаде в результате пожара в ковид-больнице погибли, по меньшей мере, 23 человека
В Киеве выявили 330 случаев коронавируса в суткиВ Киеве выявили 330 случаев коронавируса в сутки
Последние новости
Подгружаем последние новости