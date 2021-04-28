Подбрасывали внутренности и унижали: на Киевщине задержали молодых людей, которые угрожали адвокату

Таким образом вторая сторона процесса хотела склонить юриста к "сотрудничеству".

Подбрасывали внутренности и унижали: на Киевщине задержали молодых людей, которые угрожали адвокату
Фото: Скріншот відео

Полицейские Киевщины задержали группу лиц, которые под давлением пытались склонить адвоката Совета адвокатов Киевской области к "сотрудничеству".

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что молодые люди запугивали юриста, унижали, угрожали убийством и имитировали кровавую расправу.

"Сегодня управление уголовного розыска Полиции Киевской области и работники Бучанского РУП, после проведенной следственно-оперативной работы, задержали группу лиц, которые по заказу обливали кровью, подбрасывали внутренности, угрожали жизни и позорили имя защитника, который отстаивал одну из сторон в судебном деле по разводу", - рассказал начальник полиции Киевщины Андрей Небытов.

Он пояснил, что таким образом через два года неудачных тяжб вторая сторона процесса прибегла к "террору". После проведения обысков злоумышленникам сообщено о подозрении. Дальнейшую их судьбу решит суд.

"Защитники и полиция обычно по разные стороны баррикад в процессе, однако защита жизни, прав и свобод граждан для правоохранителей - превыше всего. Тем более когда речь идет об участниках уголовного или гражданского процесса. Ведь защищенная адвокатура - это неотъемлемая часть демократического правового государства", - подчеркнул Небытов.

Напомним, ранее львовского адвоката задержали за подстрекательство обвиняемого к даче взятки судье.

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