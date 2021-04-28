Полиция задержала мужчину, который убил и расчленил своего знакомого

Задержанный в содеянном сознался и сообщил, где спрятал голову убитого.

Полиция Киева нашла и задержала мужчину, который убил и расчленил своего знакомого.

Об этом сообщила пресс-служба Департамента уголовного розыска Нацполиции.

"Сотрудниками управления уголовного розыска, следственного управления, Голосеевского УП ГУНП в городе Киеве совместно с Департаментом уголовного розыска НПУ, с помощью возможностей других оперативных служб и при процессуальном руководстве Голосеевской окружной прокуратуры установлен и задержан 30-летний уроженец одного из сел Кагарлыкского района Киевской области, который убил и расчленил своего знакомого", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, сегодня утром в Голосеевском районе Киева была найдена сумка с фрагментами человеческого тела. Находку обнаружил местный житель. В сумке отсутствовала голова пострадавшего.

Сейчас задержанный в содеянном сознался и сообщил, где спрятал голову.

Руководитель полиции Киева Андрей Крищенко рассказал, что за семь часов правоохранители установили и обнаружили подозреваемого.

"Нам известно, что это - местный житель, 1990 года рождения, который был знаком с потерпевшим, 1986 года рождения. Предварительно мы выяснили, что накануне они распивали спиртные напитки и между ними возник конфликт. В результате 30-летний мужчина схватил нож, несколько раз ударил по туловищу оппонента. Далее, чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник расчленил тело и фрагменты сложил в сумку, которую вывез в безлюдное место в районе переулка Моторный. Мы задержали его в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - отметил Крищенко.