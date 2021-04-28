В Киеве ослабят карантин с 1 мая. Что и как будет работать
28 апреля Комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение об ослаблении противоэпидемических мероприятий в столице. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.
«Мы надеемся, что и Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям примет решение о пересмотре уровня эпидемической опасности и вывода столицы из „красной зоны“», — сообщил председатель КГГА.
С 1 мая возобновит работу:
- весь наземный общественный транспорт и метро в обычном режиме (с соблюдением определенных норм)
- заведения торговли
- торгово-развлекательные центры
- рынки
- ярмарки
- общепит
- спортивные залы и фитнес-центры
- Центры предоставления административных услуг (по предварительной записи через электронные сервисы).
5 мая город восстановит учебный процесс в учреждениях общего образования, дошкольного и в высших учебных заведениях. Также в столице восстановят прием документов для зачисления детей в первый класс на следующий учебный год.
Контроль усилят
Контроль за соблюдением карантинных правил на улицах города будет усилен. Будут организованы дополнительные патрули Национальной полиции и Муниципальной охраны.
Предыстория
Жесткие карантинные ограничения в Киеве начали действовать с 20 марта. С 5 апреля для проезда в общественном транспорте были введены спецпропуска.
Ситуация с заболеваемостью
9 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 28 апреля 2021.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1070), Харьковской (818), Донецкой (811), Днепропетровской (584) и Львовской (530) областях.