В Киеве ослабят карантин с 1 мая. Что и как будет работать

28 апреля Комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение об ослаблении противоэпидемических мероприятий в столице. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

В Киеве ослабят карантин с 1 мая. Что и как будет работать

«Мы надеемся, что и Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям примет решение о пересмотре уровня эпидемической опасности и вывода столицы из „красной зоны“», — сообщил председатель КГГА.

С 1 мая возобновит работу:

  • весь наземный общественный транспорт и метро в обычном режиме (с соблюдением определенных норм)
  • заведения торговли
  • торгово-развлекательные центры
  • рынки
  • ярмарки
  • общепит
  • спортивные залы и фитнес-центры
  • Центры предоставления административных услуг (по предварительной записи через электронные сервисы).

5 мая город восстановит учебный процесс в учреждениях общего образования, дошкольного и в высших учебных заведениях. Также в столице восстановят прием документов для зачисления детей в первый класс на следующий учебный год.

Контроль усилят

Контроль за соблюдением карантинных правил на улицах города будет усилен. Будут организованы дополнительные патрули Национальной полиции и Муниципальной охраны.

Предыстория

Жесткие карантинные ограничения в Киеве начали действовать с 20 марта. С 5 апреля для проезда в общественном транспорте были введены спецпропуска.

Ситуация с заболеваемостью

9 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 28 апреля 2021.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1070), Харьковской (818), Донецкой (811), Днепропетровской (584) и Львовской (530) областях.

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