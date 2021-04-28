В Киеве ослабят карантин с 1 мая. Что и как будет работать

28 апреля Комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение об ослаблении противоэпидемических мероприятий в столице. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

«Мы надеемся, что и Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям примет решение о пересмотре уровня эпидемической опасности и вывода столицы из „красной зоны“», — сообщил председатель КГГА.

С 1 мая возобновит работу:

весь наземный общественный транспорт и метро в обычном режиме (с соблюдением определенных норм)

заведения торговли

торгово-развлекательные центры

рынки

ярмарки

общепит

спортивные залы и фитнес-центры

Центры предоставления административных услуг (по предварительной записи через электронные сервисы).

5 мая город восстановит учебный процесс в учреждениях общего образования, дошкольного и в высших учебных заведениях. Также в столице восстановят прием документов для зачисления детей в первый класс на следующий учебный год.

Контроль усилят

Контроль за соблюдением карантинных правил на улицах города будет усилен. Будут организованы дополнительные патрули Национальной полиции и Муниципальной охраны.

Предыстория

Жесткие карантинные ограничения в Киеве начали действовать с 20 марта. С 5 апреля для проезда в общественном транспорте были введены спецпропуска.

Ситуация с заболеваемостью

9 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 28 апреля 2021.