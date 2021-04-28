В Одессе оборвался лифт с сотрудниками полиции и понятыми

Двое из них были госпитализированы в шоковом состоянии.

В Одессе в многоэтажном доме на ул. Маршала Говорова оборвался лифт с восемью пассажирами. Всех их доставили в больницу для обследования.

По данному факту полицейские возбудили дело по ч.1 ст. 275 (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений) и ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины, сообщают в областной полиции.

По данным ГСЧС, инцидент произошел в среду, 28 апреля, около 8 утра в доме по улице Говорова, 10г.

"Установлен обрыв лифта с 1 этажа в низ лифтовой шахты (около 7 метров) в 10-этажном жилом доме с паркингом. Работниками ГСЧС с помощью шанцевого инструмента открыты двери лифта и высвобождены 8 мужчин (в возрасте от 20 до 30 лет), которые самостоятельно вышли из лифта", - сообщили спасатели.

Как сообщает местное издание "Думская", на момент инцидента в лифте были сотрудники полиции, прибывшие для проведения следственных действий, и понятые. Двое из них были госпитализированы в шоковом состоянии.