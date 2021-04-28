При пожаре в хостеле в центре Риги погибли восемь человек

Еще девять человек пострадали.

Фото: twitter.com/BNNLV

Утром 28 апреля в одном из хостелов в центре Риги произошел пожар. По предварительным данным, погибли восемь человек, еще девять человек пострадали, сообщает Delfi.

Как отмечает Государственная пожарно-спасательная служба Латвии (VUGD), сигнал о пожаре поступил на пульт дежурного около 5:00 утра: горел коридор и жилые помещения, а также крыша шестиэтажного дома на ул. Меркеля. Площадь возгорания составила около 140 кв. м.

Фото: delfi.lv

На месте работали более 50 пожарных.

Начальник оперативного управления VUGD Янис Гринбергс заявил, что в здании установлены железные двери с кодовым замком, и это усложнило работу пожарных.

На месте пожара обнаружены тела восьми погибших. Еще девять человек пострадали, всего были эвакуированы 20 человек. Мэр Риги Мартиньш Стакис сообщил, что пожар возник в помещениях хостела, где большинство жителей - иностранцы.

В больницу в состоянии средней тяжести доставлены шесть человек, сообщила представитель Службы неотложной медицинской помощи Илзе Букша. Часть из них госпитализированы с ожогами, остальные - с отравлением продуктами горения.

Спасатели продолжают работы на месте пожара. Движение транспорта по улице, где расположен хостел, перекрыто.

Напомним, в августе 2017 года произошел пожар в гостинице "Токио Стар" в Одессе. Погибли девять человек, еще десять пострадали.