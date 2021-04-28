На киевлянина завели дело за убийство его псом другой собаки

Полиция завела уголовное дело на жителя Киева из-за того, что его стаффордширский терьер во время прогулки загрыз другую собаку.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

"В Киеве , на улице Александра Архипенко, во время прогулки стаффордширский терьер загрыз другую собаку, которая тоже гуляла на улице со своей хозяйкой. Владелица маленькой собаки оцепенела от страха и не могла ничего поделать. Самое страшное, что в эту ситуацию никак не вмешался владелец стаффа. Мужчина не только грубо нарушил правила выгула животных и вывел своего пса на улицу без намордника, чем допустил саму возможность такого нападения, но и вообще никак не отреагировал и не остановил свою собаку. Будто ничего и не случилось, мужчина со стаффом продолжил свою прогулку", - написал полицейский в фейсбуке.

Мужчину, ушедшего с места происшествия, позже удалось задержать.

По данному факту в ЕРДР внесли сведения по ч. 3 ст. 299 Уголовного кодекса - жестокое обращение с животными.

Билошицкий подчеркнул, что бойцовая собака - это источник повышенной опасности, и за любые действия животного отвечает владелец.