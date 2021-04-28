На киевлянина завели дело за убийство его псом другой собаки

Мужчина вывел стаффордширского терьера на прогулку без намордника.

На киевлянина завели дело за убийство его псом другой собаки
Фото: npu.gov.ua

Полиция завела уголовное дело на жителя Киева из-за того, что его стаффордширский терьер во время прогулки загрыз другую собаку.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Киеве, на улице Александра Архипенко, во время прогулки стаффордширский терьер загрыз другую собаку, которая тоже гуляла на улице со своей хозяйкой. Владелица маленькой собаки оцепенела от страха и не могла ничего поделать. Самое страшное, что в эту ситуацию никак не вмешался владелец стаффа. Мужчина не только грубо нарушил правила выгула животных и вывел своего пса на улицу без намордника, чем допустил саму возможность такого нападения, но и вообще никак не отреагировал и не остановил свою собаку. Будто ничего и не случилось, мужчина со стаффом продолжил свою прогулку", - написал полицейский в фейсбуке.

Мужчину, ушедшего с места происшествия, позже удалось задержать.

По данному факту в ЕРДР внесли сведения по ч. 3 ст. 299 Уголовного кодекса - жестокое обращение с животными.

Билошицкий подчеркнул, что бойцовая собака - это источник повышенной опасности, и за любые действия животного отвечает владелец.

Напомним, что в 2020 году в городе Боярка под Киевом ротвейлер загрыз человека. Его владелице тогда сообщили о подозрении в убийстве.

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