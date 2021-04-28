В Голосеевском районе Киева нашли сумку с трупом

В Голосеевском районе Киева найдена сумка с фрагментами человеческого тела. Находку обнаружил местный житель. На месте происшествия находятся руководители столичного главка, следственно-оперативные группы, кинологи и эксперты, информирует пресс-служба столичной полиции.

Сегодня утром в полицию Киева обратился местный житель и сообщил о том, что в переулке Моторном обнаружил сумку, в которой находится расчлененное тело человека. На место происшествия прибыли следственно-оперативные группы главного и территориального управлений полиции, эксперты, кинологи со служебными собаками", - говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители устанавливают личность потерпевшего и проводят первоочередные следственные действия.

Событие должным образом зарегистрировано в Голосеевском управлении полиции. После проведения проверки ему будет дана правовая квалификация. В настоящее время следственные действия продолжаются.