В Украине за сутки обнаружили 9 590 случаев ковида, привиты 19 590 человек

441 больной умер от COVID, более 20 000 украинцев выздоровели.

Во вторник, 27 апреля, в Украине провели 43 841 ПЦР-тест и обнаружили 9 590 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 451 ребенок и 217 медработников.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За минувшие сутки выздоровели 20 062 человека, госпитализированы 3 623 человека, выписаны из больниц 5 363 пациента, 441 человек умер.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за сутки зарегистрировано в Киеве (1070), Харьковской (818), Донецкой (811), Днепропетровской (584) и Львовской (530) областях.

За все время пандемии в Украине обнаружили 2 047 838 больных ковидом, выздоровели 1 616 891 человек, 43 391 - умер.

По данным Минздрава, вчера 19 590 человек были привиты против COVID-19. Прививки проводились 263 мобильными бригадами по иммунизации и 667 пунктами вакцинации.

С начала вакцинальной кампании в Украине привиты 558 716 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) 9 человек.

По состоянию на 27 апреля в список ожидания вакцинации от COVID-19 записались 498 890 человек.

Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:

г. Киев - 1070 случаев / 1876 прививок;

- 1070 случаев / 1876 прививок; Винницкая область - 223 случая / 541 прививка;

Волынская область - 356 случаев / 466 прививок;

Днепропетровская область - 584 случая / 1894 прививки;

Донецкая область - 811 случаев / 419 прививок;

Житомирская область - 232 случая / 422 прививки;

Закарпатская - 115 случаев / 570 прививок;

Запорожская область - 485 случаев / 648 прививок;

Ивано-Франковская область - 102 случая / 252 прививки;

Киевская область - 384 случая / 820 прививок;

Кировоградская область - 134 случая / 92 прививки;

Луганская область - 213 случаев / 351 прививка;

Львовская область - 530 случаев / 2535 прививок;

Николаевская область - 281 случай / 937 прививок;

Одесская область - 522 случая / 1967 прививок;

Полтавская область - 445 случаев / 1066 прививок;

Ровенская область - 417 случаев / 431 прививка;

Сумская область - 267 случаев / 327 прививок;

Тернопольская область - 206 случаев / 110 прививок;

Харьковская область - 818 случаев / 1065 прививок;

Херсонская область - 222 случая / 424 прививки;

Хмельницкая область - 483 случая / 813 прививок;

Черкасская область - 445 случаев / 658 прививок;

Черновицкая область - 129 случаев / 425 прививок;

Черниговская область - 116 случаев / 481 прививка.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, в Минздраве считают, что Украина начала выходить из третьей волны коронавирусной болезни COVID-19. По сравнению с позапрошлой и прошлой неделей количество заболевших уменьшилось с почти 92 тыс до почти 77 тыс. человек. Количество госпитализированных уменьшилось на 3 400 человек. Также во всех областях уменьшается загруженность коек в больницах для больных ковидом.