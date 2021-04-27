Спасатели нашли тело киевлянина, который заблудился в Карпатах в феврале

Погибшего нашли в ущелье у ручья у подножия горы Жид-Магура.

Горные спасатели нашли тело 40-летнего киевлянина, который заблудился в Карпатах еще 13 февраля.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"К сожалению, чуда, на которое все так надеялись, не произошло ... 27 апреля в 16:00 горные спасатели нашли тело туриста-киевлянина, заблудившегося в районе горы Гемба еще 13 февраля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что погибший был найден в ущелье у ручья у подножия горы Жид-Магура.

После проведения правоохранителями первоочередных следственных действий тело мужчины будет транспортировано в село Березники.

К поискам 27 апреля привлекались 10 спасателей и 2 единицы техники горных поисково-спасательных отделений г. Ужгорода и Мукачево.

Двое туристов заблудились в районе горы Гемба еще 13 февраля. Тогда 40-летний мужчина вместе с товарищем вместе вышли в горы, чтобы покататься на лыжах, но в условиях плохой видимости заблудились. Пытаясь найти дорогу, они потеряли во тьме друг друга. На следующий день после обеда спасатели нашли первого туриста. Поиски второго мужчины продолжались 21 день, до 5 марта.