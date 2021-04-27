До конца года первую дозу вакцины получат лишь около половины украинцев — прогноз ICU

До конца года около половины украинцев будут вакцинированы, хотя для этого необходимо ускорение поставок вакцин. Об этом рассказал финансовый аналитик ICU Михаил Демкив во время онлайн-презентации макропрогнозов.

До конца года первую дозу вакцины получат лишь около половины украинцев — прогноз ICU

По словам эксперта, по состоянию на 26 апреля первую дозу вакцины в Украине получило лишь 1,2 человека из 100.

«Это значительно меньше, чем в Польше, Чехии или Румынии, где эти показатели превышают 20 доз на 100 человек», — сообщил Демкив.

Лидером в ЕС по этому показателю стала Венгрия, где первую дозу вакцины получили больше половины населения, а полностью вакцинированы более 15% граждан.

На сегодня среднее суточное количество вакцинаций составляет 11 тыс. Чтобы достичь 70-процентного уровня вакцинации населения до конца года необходимо делать 270 тыс. прививок в день.

По базовому прогнозу ICU, этих показателей Украине достичь не удастся. До конца года первую дозу вакцины получит около 50% украинцев. Хотя даже для реализации такого сценария, признает Михаил Демкив, необходимо увеличить темпы поставок вакцин и ускорить темпы вакцинации.

По оценкам ICU, 70% украинцев смогут получить первую дозу вакцины до конца года только в том случае, если страны ЕС полностью завершат вакцинацию и будут помогать соседям.

Как вакцинация повлияет на ВВП

В случае вакцинанции 50% населения в 2021 году, ВВП Украины вырастет на 5,2% в этом году и на 3,8% — в следующем, рассчитывают в ICU.

Если же вакцинировать удастся 70% граждан, показатели роста ВВП составят, соответственно, 5,6% и 4,1%.

В случае же вакцинации только 30% населения, ВВП в 2020 году вырастет на 4,7%, а в 2022 году — на 3,5%. Кроме этого, в таком случае осенью будет высокая вероятность введения новых локдаунив.

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