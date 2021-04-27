За время пандемии в Украине каждый пятый ребенок не получил необходимых прививок, - ВОЗ

С продолжением пандемии эта цифра может значительно возрасти.

За время пандемии в Украине каждый пятый ребенок не получил необходимых прививок, - ВОЗ
Фото: hnb.com.ua

В Украине за время пандемии COVID-19 каждый пятый ребенок не получил полностью необходимых прививок.

Об этом на онлайн-встрече "Украинская неделя иммунизации-2021: рутинная вакцинация в условиях COVID-19" сказал глава представительства ВОЗ в Украине Ярно Хабихт.

"Во времена пандемии каждый пятый ребенок в Украине остался незащищенным и не получил полного покрытия вакцинацией. Мы знаем, что около 20% не получили полную защиту", - цитирует Хабихта агентство "Укринформ".

Глава представительства ВОЗ в Украине отметил, что с продолжением пандемии эта цифра может значительно возрасти, поскольку изменились и условия вакцинации, в том числе проведение рутинной вакцинации, и призвал, несмотря на внимание к вакцинации от COVID-19, обращать внимание на рутинную иммунизацию детей и подростков .

С 24 по 30 апреля в Украине проходит Всемирная неделя иммунизации, призванная повысить осведомленность граждан о преимуществах вакцинации от инфекционных болезней и формирование приверженности к прививкам.

В Украине в Национальный календарь прививок входит вакцинация против 10 инфекционных заболеваний: гепатит В, туберкулез, корь, паротит, краснуха, дифтерия, столбняк, коклюш, полиомиелит, ХИБ-инфекция.

В 2022 году в Национальный календарь прививок планируется добавить вакцинацию от пневмококковой инфекции.

По данным Центра общественного здоровья Минздрава, в 2020 году охват прививками в Украине был на уровне 80%. Однако для полноценной защиты нужно достичь охвата вакцинацией на уровне 95%.

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