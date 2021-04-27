Брэд Питт похвастался новой дерзкой прической, очаровав поклонниц

Брэд Питт свел с ума миллионы женщин, появившись на церемонии награждения премии "Оскар-2021". Известный актер ведет довольно скрытный образ жизни, а потому его редкий выход в свет привлек всеобщее внимание. Как и его новая прическа. Звезда фильма "Троя" просто собрал свои волосы в растрепанный хвостик на затылке, и выглядел непревзойденно.

Брэд Питт впервые за долгое время появился на публике и похвастался новой прической

Брэд Питт относится именно к той категории людей, которые своей харизмой перекрывают все. Как бы он ни был одет, что бы у него не было на голове, один его взгляд – и девушки падают штабелями.

На церемонии награждения успешный американский актер, который, кстати, завоевал две статуэтки "Оскар" ("Лучшая мужская роль второго плана" – "Однажды в Голливуде" и "Лучший фильм" – "12 лет рабства"), появился не просто так. Ему выпала честь назвать победительницу в категории "Лучшая актриса второго плана", которой стала Юн Ё Чжон за роль в фильме "Минари".

Брэд Питт впервые за долгое время появился на публике и похвастался новой прической

На красной ковровой дорожке Брэд Питт появился в классическом черном костюме, белой рубашке и бабочке. Однако изюминкой его образа стала прическа: простой неопрятный пучок на затылке вызвал бурю эмоций у публики. Казалось бы, настолько повседневная прическа к такому наряду и по такому случаю, должна была бы быть не уместной. Но только не тогда, когда этим приемом пользуется секс-символ современности.

Inject Brad Pitt and his lil man bun into my veins #Oscars pic.twitter.com/SPqXb51ZMG
— Jamie Blynn (@jamieblynn) April 26, 2021

Напомним, стало известно, кто стал обладателем премии "Оскар-2021".


Анастасия Березовская, Тудей

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