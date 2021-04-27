Одессит угрожал врачам стартовым пистолетом из-за плача дочери в стоматологии

Одесские полицейские привлекают к ответственности 34-летнего местного жителя, который привел в стоматологическую поликлинику свою пятилетнюю дочь и начал угрожать врачам, когда ребенок заплакал.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

"На плач ребенка отец отреагировал агрессией. Он начал с медработниками конфликт, в разгар которого приложил к виску одного из них стартовый пистолет и пригрозил расправой", - говорится в сообщении.

Правоохранители отреагировали на вызов врачей, задержали злоумышленника и изъяли у него пистолет.

"Следователи объявили правонарушителю подозрение по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса, а суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста. За совершение хулиганства мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет", - рассказал начальник отделения полиции №2 Одесского районного управления полиции №1 Сергей Волков.

Напомним, 11 марта правоохранители закончили досудебное расследование и направили в суд материалы уголовного производства в отношении 29-летней врача-стоматолога из города Ровно, которая била детей.

9 февраля местная прокуратура сообщила об открытии по ст. 140 УК уголовного производства о ненадлежащем исполнении врачом профессиональных обязанностей, повлекшем тяжкие последствия для несовершеннолетнего. В сообщении говорилось о том, что с соответствующим заявлением в полицию обратилась жительница города. По словам женщины, 4 февраля врач ненадлежаще исполнила свои профессиональные обязанности, чем вызвала гнойное поражение ротовой полости ее шестилетней дочери.

На запрос народного депутата Яны Зинкевич в Минздраве сообщили, что стоматолог из Ровно Инна Кравчук, которой сообщили подозрение, не имела разрешения на практику по специальности "детская стоматология".