В Киеве произошли столкновения из-за демонтажа киосков возле "Комфорт Тауна"

Коммунальщики приехали выселять 200-метровый торговый ряд.

В Киеве произошли столкновения из-за демонтажа киосков возле "Комфорт Тауна"
Фото: facebook.com/MunicipalnaVarta

В Киеве произошли столкновения на Регенераторной улице из-за демонтажа киосков возле микрорайона "Комфорт Таун".

Об этом сообщила городская охрана Киева.

Сотрудники Департамента благоустройства КГГА во вторник приехали выселять торговый ряд, состоявший из нескольких десятков МАФов и занимавший часть Регенераторной от проспекта Соборности до жилого комплекса.

Недовольные предприниматели попытались оказать сопротивление, в связи с чем пришлось вмешаться Национальной полиции и муниципальной охране.

Напомним, что с начала весны Департамент городского благоустройства начал активно сносить незаконные киоски и другие подобные объекты. Только за последнюю неделю с улиц Киева убрали 141 самовольно размещенный элемент благоустройства.

Департамент утверждает, что перед демонтажем инспекторы обязательно вносят предписание с требованием к владельцу предоставить документы на размещение или демонтировать объект собственными силами. В случае их отсутствия Департамент городского благоустройства выдает поручения на демонтаж.

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