В Киеве за сутки обнаружили 869 новых случаев ковида

28 апреля комиссия по чрезвычайным ситуациям решит вопрос об ослаблении карантина.

В Киеве за сутки обнаружили 869 новых случаев ковида
Фото: facebook/Кличко - мер

За минувшие сутки в Киеве диагностировали 869 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Так, заболели 482 женщины в возрасте от 19 до 95 лет, 356 мужчин в возрасте от 18 до 91 лет, а также 16 девочек от 22 дней до 15 лет и 15 мальчиков от 1 до 17 лет.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

В общем заболели ковидом 192 620 киевлян.

За сутки от осложнений заболевания умер 31 человек, всего с начала пандемии в столице 4 497 летальных случаев. 829 киевлян побороли коронавирус за сутки, в целом выздоровели 120 873 человека.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Дарницком (168), Днепровском (115) и в Соломенском (108).

Кличко напомнил, что не исключает ослабления строгих ограничений, введенных городом до 30 апреля. Он сообщил, что в среду, 28 апреля, комиссия по чрезвычайным ситуациям города, состоящая из эпидемиологов, вирусологов и других специалистов, примет решение, учитывая эпидемиологическую ситуацию.

"Локдаун в Киеве дал положительные результаты. Количество новых случаев заболевания начало снижаться. Но расслабляться рано! Есть немало рисков. Особенно учитывая то, что впереди Пасхальные праздники. И у нас до сих пор много смертельных случаев от коронавируса и тяжелых больных. Этот вирус очень опасен и агрессивен. И сегодня самое главное - сохранить здоровье и жизни людей", - отметил мэр столицы.

Напомним, Львовская, Киевская, Запорожская, Одесская, Полтавская области и город Киев на этой неделе должны выйти из красной зоны по уровню эпидемической опасности.

22 апреля из "красной" зоны вышла Черновицкая область. Самые строгие карантинные ограничения на территории Буковины действовали с 1 марта.

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