Позитив намерен повторить успех своей коллеги Нади Дорофеевой

Позитив и Надя Дорофеева 10 лет выступали в одной группе "Время и Стекло", дополняя друг друга. Однако год назад коллектив перестал существовать, и артисты пошли своими путями. И если певица сразу начала сольную карьеру, то Алексей Завгородний еще раздумывал об этом. Но, развод подтолкнул его к новому этапу в жизни.

Позитив после развода начинает сольную карьеру

Поклонники были огорчены, что любимая подростковая группа распалась. Надя Дорофеева начала фееричную самостоятельную карьеру, в этом году уже выпустив 5 сольных песен и мини-альбом. Позитив же, настоящее имя которого Алексей Завгородний, продолжал работать в составе группы Mozgi вместе с Потапом.

На днях после новостей о разводе с женой в интервью программе "Звездный путь" артист сделал неожиданное заявление о готовности начать сольную карьеру.

Позитив подчеркнул, что у него уже есть наработанный материал, над которым он продолжает работать в студии. О том, в каком стиле он начнет сольник, неизвестно, но, наверняка, он будет непосредственно связан с рэпом и хип-хопом.

"Будет сольная карьера. Я надеюсь, что она удастся. Есть очень много материала, который уже был написан", - отметил Алексей Завгородний.

Ранее Позитив уже сделал шаг к сольной карьере, выпустив трек "100 тысяч минут" совместно с подопечной Потапа, певицей Мишель Андраде. Композиция была написана в качестве саундтрека к одноименному сериалу.


Напомним, Позитив спародировал утреннее видео Насти Каменских.


Анастасия Березовская, Тудей

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