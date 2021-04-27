За сутки в Украине зафиксировали 7 915 новых случаев ковида, привиты 11 100 человек

Госпитализированы 1 650 человек, 432 пациента умерли.

За сутки в Украине зафиксировали 7 915 новых случаев ковида, привиты 11 100 человек
Фото: Київрада

За прошедшие сутки в Украине диагностировали 7 915 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 336 детей и 202 медработника.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Также за минувшие сутки госпитализированы 1 650 человек. 432 человека умерли, выздоровели - 17 391. За сутки было проведено 72 239 тестирований, в частности, методом ПЦР - 35 761, методом ИФА - 15 133, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 21 345.

За все время пандемии в Украине заболели - 2 038 248 человек; выздоровели - 1 596 829. От осложнений заболевания умерли 42 950 пациентов. Всего было проведено 9 292 051 ПЦР-тестирование.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (869), Полтавской (651), Донецкой (588), Одесской (580) и Запорожской (552) областях.

Также за минувшие сутки были вакцинированы 11 100 человек. С начала кампании привиты 539 126 человек, из них получили 1 дозу - 539 124 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 9 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

По состоянию на 26 апреля 2021 года в список ожидания вакцинации записались 495 569 человек.

Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:

  • г. Киев - 869 случаев / 1079 прививок;
  • Винницкая область - 134 случая / 346 прививок;
  • Волынская область - 239 случаев / 332 прививки;
  • Днепропетровская область - 444 случая / 1374 прививки;
  • Донецкая область - 588 случаев / 398 прививок;
  • Житомирская область - 75 случаев / 342 прививки;
  • Закарпатская - 102 случая / 267 прививок;
  • Запорожская область - 552 случая / 660 прививок;
  • Ивано-Франковская область - 70 случаев / 172 прививки;
  • Киевская область - 390 случаев / 546 прививок;
  • Кировоградская область - 178 случаев / 183 прививки;
  • Луганская область - 251 случай / 108 прививок;
  • Львовская область - 353 случая / 670 прививок;
  • Николаевская область - 314 случаев / 479 прививок;
  • Одесская область - 580 случаев / 679 прививок;
  • Полтавская область - 651 случай / 507 прививок;
  • Ровенская область - 452 случая / 190 прививок;
  • Сумская область - 155 случаев / 335 прививок;
  • Тернопольская область - 201 случай / 383 прививки;
  • Харьковская область - 445 случаев / 546 прививок;
  • Херсонская область - 27 случаев / 110 прививок;
  • Хмельницкая область - 195 случаев / 507 прививок;
  • Черкасская область - 465 случаев / 443 прививки;
  • Черновицкая область - 108 случаев / 241 прививки;
  • Черниговская область - 77 случаев / 203 прививки.

Напомним, по прогнозам МОЗ, на этой неделе Львовская, Киевская, Запорожская, Одесская, Полтавская области и город Киев выйдут из красной зоны по уровню эпидемической опасности.

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