Полиция установила личность злоумышленника, застрелившего мужчину в Днепре

Принимаются меры по установлению его места пребывания.

Полиция установила личность злоумышленника, застрелившего мужчину в Днепре
Фото: mvs.gov.ua

Полицейские установили личность злоумышленника, который в Днепре вплотную расстрелял внедорожник “Land Cruiser 200" и убил человека. Им оказался гражданин другого государства, 1993 года рождения.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Ему объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса. Принимаются меры по установлению его места пребывания.

По факту умышленного убийства было открыто уголовное производство и введена полицейская спецоперация.

Как сообщают местные СМИ, накануне в Запорожье задержали трех граждан Азербайджана (Бабаева, Салимова и Мамедова, 1978-1989 годов рождения), которые могут быть причастны к убийству. В ходе осмотра автомобиля BMW, на котором передвигалась троица, обнаружены два пистолета, корпус гранаты Ф-1 и патроны. Непосредственно в убийстве полиция подозревает гражданина Азербайджана Юсифа 1993 г. р. Он пока не задержан.

Напомним, в конце февраля в Днепре толпа молодых людей стреляла в бизнесмена Артура Рысина и его жену. Среди задержанных был сын известного бизнесмена Александра Петровского.



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