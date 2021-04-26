Пяти служащим "Киевгаза" сообщили о подозрениях по делу о взрыве в жилом доме на Позняках

Еще один подозреваемый находится на оккупированной территории.

В деле о взрыве в жилом доме на Позняках в Киеве сообщено о подозрении пяти служащим АО "Киевгаз".

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Так, сообщается о подозрении в нарушении правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, повлекшем гибель людей, первому заместителю главы правления АО "Киевгаз" и еще четырем должностным лицам акционерного общества - трем главным инженерам управлений эксплуатации газового хозяйства и начальнику службы охраны труда (ч. 2 ст. 272 УК Украины).

Согласно заключению судебной экспертизы, при осуществлении поверки бытовых счетчиков газа в доме по ул. Соломии Крушельницкой работники "Киевгаза" допустили ряд нарушений в части установления технологической перемычки - байпаса во внутридомовой газопровод вместо снятого счетчика газа.

Сейчас также принимаются меры по заочному сообщению о подозрении еще одному лицу, которое с августа 2020 года находится на временно оккупированной территории Луганской области. Следственные действия продолжаются.

Напомним, 21 июня в 10-этажном жилом доме на ул. Соломии Крушельницкой, 1/5 на Позняках произошел взрыв. В результате погибли пять человек.

Взрывная волна разрушила пять этажей одного подъезда. Повреждено 40 квартир подъезда, где жили 125 человек. Секция взорвавшегося дома восстановлению не подлежит.

Впоследствии заместитель главы МВД Антон Геращенко сообщил, что основная версия, по которой работает прокуратура вместе с полицией, - это проверка соблюдения технологий поверки счетчиков сотрудниками компании "Киевгаз". Прокуратура возбудила дело по ч. 2 ст. 270 (нарушение правил безопасности при обращении с газом, что привело к тяжелым последствиям, гибели и травмированию людей) Уголовного кодекса.

В августе прошлого года президент Владимир Зеленский сообщил, что все семьи, пострадавшие в результате взрыва, получили новые квартиры.