DZIDZIO – жена певца впервые отреагировала на сообщения о разводе

Одни браки рушатся, другие заключаются на небесах. Кому-то суждено прожить вместе всю жизнь в любви и радости, а кто-то решает окончить отношения, поняв, что долгие годы живет не с тем человеком. Именно так и произошло в жизни певца DZIDZIO и певицы SLAVIA.

В интервью Кате Осадчей для программы "Светская жизнь" известный украинский певец рассказал, что разводится с супругой спустя 20 лет отношений. По его словам, развод состоится по обоюдному согласию, так как DZIDZIO и SLAVIA осознали, что не подходят друг к другу. Их отношения начались довольно рано, когда они еще были детьми. Многие проблемы замалчивались, а не решались, и в итоге карантин дал понять, что им лучше попытать счастья с другими.

На следующий день после выхода программы на новости о разводе отреагировала жена артиста. Ярослава Хома, известная как певица SLAVIA, опубликовала новое фото в Инстаграм. Девушка запечатлена в красном пиджаке с большим букетом розовых роз. Ее волосы собраны назад в прическу, на губах красная помада, а в ушах стильные золотые серьги-кольца.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от SLAVIA (@slavia_official)

Напомним, стало также известно, что Позитив разводится с женой после восьми лет брака.