Одесса перешла в "желтую" карантинную зону

Ученики 5-11 классов возвращаются в школы, обучение будет проходить по смешанной форме.

Одесса перешла в "желтую" карантинную зону
Фото: Вікіпедія

Одесса переходит в "желтую" карантинную зону, в городе смягчили некоторые ограничения, касающиеся учебного процесса.

Об этом сообщили на заседании оперативного штаба Одесского горсовета.

Так, с 27 апреля в Одессе ученики 5-11 классов возвращаются в школы. Обучение будет проходить по смешанной форме.

"Это означает, что предметы, которые не требуют постоянного внимания учителя, дети будут изучать дистанционно, однако в основном уроки будут проходить стационарно. Такая практика у нас была в сентябре, поэтому у нас уже есть алгоритм работы", - пояснила глава департамента образования и науки Одессы Елена Буйневич.

Младшие классы, которые по желанию родителей перешли на дистанционное обучение, смогут продолжить учиться онлайн.

Также сокращается число закрытых из-за коронавируса групп в детских садах города. Сейчас закрытыми остаются 30 групп, тогда как на прошлой неделе их было 56.

Напомним, ранее "Укрзализныця" сообщила, что с 27 апреля возобновляет прямое ежедневное железнодорожное сообщение между Кривым Рогом и Одессой.

Киев и Одесская область официально перешли в "красную зону" 23 марта.

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