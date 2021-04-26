Названы даты дополнительной сессии ВНО

Она пройдет с 29 июня по 14 июля.

Дополнительная сессия внешнего независимого оценивания состоится с 29 июня по 14 июля. С 6 по 18 мая будет дополнительный период регистрации для участия в дополнительной сессии ВНО.

Об этом сообщили в Украинском центре оценивания качества образования.

Согласно графику дополнительной сессии, тестирование по химии состоится 29 июня, по английскому языку - 1 июля, немецкому языку - 2 июля, испанскому языку - 5 июля, французскому языку - 6 июля, математике - 7 июля, математике (задания уровня стандарта) - 7 июля, физике - 8 июля, украинскому языку - 9 июля, украинскому языку и литературе - 9 июля, истории Украины - 12 июля, биологии - 13 июля и географии - 14 июля.

Результаты дополнительной сессии будут размещены на информационных страницах участников ВНО до 23 июля.

Как сообщалось, основная сессия внешнего независимого оценивания состоится с 21 мая по 15 июня.

Напомним, с 2021 года ВНО по математике станет обязательным для всех выпускников школ.