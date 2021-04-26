Вода и средство от морщин. Pfizer предупредила о продаже поддельных вакцин

Компания Pfizer сообщила о новых случаях продажи поддельных вакцин от Covid-19, которые злоумышленники выдают за те, которые Pfizer производит совместно с компанией BioNTech. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

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Что известно

В пределах двух расследований в Мексике и Польше были изъяты партии поддельной вакцины.

Проверка показала, что в мексиканской партии в ампулах вместо вакцины была дистиллированная вода, а в Польше — средство от морщин.

По данным мексиканских властей, вакцину успели ввести примерно 80 людям в одной из частных клиник. На здоровье пациентов это не повлияло. Задержаны шесть подозреваемых в мошенничестве.

В Польше поддельная вакцина, которая была разлита даже в непохожие на оригинальные ампулы, не успела дойти до потребителей, ее изъяли на квартире у подозреваемого, который также задержан.

Сейчас отдел Министерства внутренних дел США по вопросам интеллектуальной собственности проверяет 35 отдельных случаев подделки вакцин от Covid-19. По оценкам PricewaterhouseCoopers, рынок подделок рецептурных лекарственных средств, объем которого превышает $200 млрд в год, продолжает активно расти.

Вакцинация в Украине

24 февраля в Киев доставлена первая партия из 500 тысяч доз индийской вакцины CoviShield, произведенной по лицензии AstraZeneca.

Препарат CoviShield является индийским аналогом вакцины шведско-британского концерна AstraZeneca и производится по его лицензии институтом сывороток Serum Institute of India. 22 февраля препарат был зарегистрирован для экстренного применения в Украине. Ранее индийская вакцина была одобрена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

В первом и втором кварталах Украина получит 2,2,7 миллиона доз вакцины AstraZeneca в рамках механизма COVAX. Также страна заключила дополнительные прямые соглашения с индийским Serum Institute на поставку вакцин, разработанных компаниями AstraZeneca и американской NovaVax.