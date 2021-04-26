В Индии умерших от ковида сжигают на улицах

Каждые четыре минуты в столице страны Дели умирает один человек.

В Индии умерших от ковида сжигают на улицах
Фото: twitter.com/remo24x7

В Индии фиксируют почти 350 тысяч новых случаев заражения коронавирусом в день, каждые четыре минуты в столице страны Дели умирает один человек. Премьер-министр Нарендра Моди заявил, что страна находится в эпицентре коронавирусного шторма, передает ВВС.

Трупы умерших от коронавируса людей сжигают прямо на улице из-за нехватки мест, а во многих больницах закончились кровати и кислород, поэтому они не принимают пациентов. В частности, из-за переполненности крематориев умерших сжигают в парках Канпура, сообщало издание New York Times. А по данным Associated Press, тела за пределами крематория, прямо на тротурах, кремировали в Лакхнау.

Фото: indiatvnews.com

Общее количество зараженных коронавирусом составляет почти 20 миллионов человек, по этому показателю Индия занимает второе место после США.

"Мы были уверены в победе после успешной борьбы с первой волной, но эта буря потрясла нацию", - сказал премьер-министр Индии в радиообращении к народу.

Великобритания 25 апреля направила в Индию 495 кислородных концентраторов, 120 неинвазивных аппаратов и 20 ручных аппаратов искусственного дыхания. Премьер-министр Борис Джонсон пообещал, что Лондон сделает все возможное, чтобы помочь стране.

Евросоюз также пообещал отправить в Индию кислород и медикаменты.

США, которые занимают первое место по количеству больных в мире, начнут поставлять в Индию наборы для экспресс-диагностики коронавируса, аппараты искусственного дыхания и средства индивидуальной защиты для врачей.

Старший медицинский советник президента США Джо Байдена Энтони Фаучи добавил, что США также отправят в Индию дозы вакцины и будут помогать нарастить ее производство на месте.

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