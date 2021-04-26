Киев достиг критериев для выхода в "желтую" зону

Карантин в столице Украины ослабят со дня на день.

Фото: Макс Требухов

Министерство здравоохранения обновило таблицу индикаторных показателей для определения регионов со значительным распространением COVID-19.

Она свидетельствует, что по состоянию на воскресенье, 25 апреля, в Киеве все критерии пришли в норму: уровень госпитализации - только 58,3 случая на 100 тысяч населения (порог - 60 случаев), а загруженность коек с кислородом - 58,6% (порог - 65%).

Это означает, что со дня на день столица должна выйти из "красной" зоны в "желтую".

В воскресенье, 25 апреля, в Киеве обнаружили 256 больных коронавирусом, умер 21 человек.

Напомним, что "красный" уровень эпидемической опасности распространения коронавируса в Киеве установили 23 марта.

Сегодня - 35-й день "красной" зоны.