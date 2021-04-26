Тина Кароль больше не будет тренером шоу Голос країни

Вчера состоялся финал 11 сезона шоу "Голос країни". Победителем стал подопечный Нади Дорофеевой и, возможно, именно это подвигло Тину Кароль заявить о своем уходе с тренерского кресла проекта.

В финале сразились два сильнейших вокалиста страны – Юлия Тимочко и Сергей Лазановский из команды Тины Кароль и Нади Дорофеевой соответственно. Экс-участница группы "Время и Стекло" привела к победе на шоу "Голос країни-11" своего подопечного, который получил квартиру в Киеве и выступит на фестивале Атлас Викенд.

Если бы зрители отдали больше голосов Тимочко, то для Тины Кароль, как для наставника, это была бы уже шестая победа. В качестве звездного тренера на вокальном проекте украинская певица провела целых восемь сезонов, пять из которых выигрывали именно ее подопечные. Видимо, звезда решила двигаться дальше и освободить свое кресло для других, более молодых артистов.

"Это мой последний сезон. Я очень благодарна "Голосу країни". И спасибо всем, кто доверял свою судьбу команде Тины Кароль. Люблю каждого, кто касался этого проекта. Если так можно, то я бы с удовольствием отдала свое кресло Юлии Саниной", - отметила исполнительница.

Тина Кароль очень огорчила своих фанатов, завив, что 11 сезон стал последним для нее в качестве тренера на шоу. Также певица отметила, что, если бы можно было, она бы передала свое место солистке группы The Hardkiss.

О том, кто же займет место звезды, мы узнаем позже.

Напомним, Тина Кароль рассказала о своих планах относительно завершения певческой карьеры.