Голос країни-11 победитель – Надя Дорофеева дала неожиданное обещание своему подопечному

Вот и завершился главный вокальный проект украинского телевидения, и стало известно, кто же стал победителем "Голоса країни-11". Сергей Лазановский из команды Нади Дорофеевой обошел трех своих конкурентов в финале, прошел три этапа отбора и назван лучшим исполнителем Украины.

“Голос країни-11“: победителем шоу стал участник из команды Нади Дорофеевой

В воскресенье, 25 апреля, состоялся последний эфир вокального проекта "Голос країни-11". В финале сразились четыре сильнейших вокалиста страны из команд Нади Дорофеевой, Тины Кароль, Дмитрия Монатика и Олега Винника.

Согласно правилам шоу участники должны были пройти несколько этапов, чтобы в финале остались только два вокалиста. В итоге первым шоу покинул подопечный Винника - Сергей Нейчев. Следом за ним домой отправился Тема Паучек из команды Монатика. В финальном поединке сражались подопечные Тины Кароль и Нади Дорофеевой - Юлия Тимочко и Сергей Лазановский соответственно. С большим отрывом, по результатам голосования зрителей, победил последний.

"У Сережи есть нечто большее, чем талант и красивый голос. У него очень большое сердце, искренняя и честная душа. Таких единицы и Сережа – невероятный пример для каждого", - отметила певица Надя Дорофеева.

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Публикация от DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)


Напомним, Тина Кароль в блестящем комбинезоне впервые вживую спела свой новый хит на сцене шоу.


Анастасия Березовская, Тудей

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