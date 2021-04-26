Спасатели возобновили поиски киевлянина, который заблудился в Карпатах в феврале

Поисковые группы обследовали склоны и водосборники гор Гимба и Жид-Магура.

Горные спасатели возобновили поиск 40-летнего киевлянина, который заблудился в Карпатах еще 13 февраля.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Несмотря на то, что снег сошел, спасатели в очередной раз обследовали место, где, вероятно, заблудился турист.

Наземные поиски осуществляли 15 специалистов горных поисково-спасательных отделений Нижних Ворот, Мукачево и Ужгорода и 4 единицы техники, среди которых вездеход "Богун". Также к поискам присоединились восемь волонтеров из Киева . Для воздушного мониторинга территории был привлечен беспилотный летательный аппарат.

Поисковые группы обследовали склоны и водосборники гор Гимба и Жид-Магура. К сожалению, пропавшего мужчину не нашли.

Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya

Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya

Напомним, 11 марта закарпатские спасатели прекратили поиски туриста-лыжника из Киева , который потерялся в районе горы Гимба в ночь с 13 на 14 февраля.

15 января волонтеры и спасатели нашли за полкилометра от границы на румынской стороне 25-летнего львовянина, который заблудился во время прохождения туристического маршрута на горе Поп-Иван Раховского района. Мужчину отправили в больницу.

20 января спасатели также искали туриста-лыжника, заблудившегося на горе Гимба.