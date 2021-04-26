Спасатели возобновили поиски киевлянина, который заблудился в Карпатах в феврале
Поисковые группы обследовали склоны и водосборники гор Гимба и Жид-Магура.
Горные спасатели возобновили поиск 40-летнего киевлянина, который заблудился в Карпатах еще 13 февраля.
Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Несмотря на то, что снег сошел, спасатели в очередной раз обследовали место, где, вероятно, заблудился турист.
Наземные поиски осуществляли 15 специалистов горных поисково-спасательных отделений Нижних Ворот, Мукачево и Ужгорода и 4 единицы техники, среди которых вездеход "Богун". Также к поискам присоединились восемь волонтеров из Киева. Для воздушного мониторинга территории был привлечен беспилотный летательный аппарат.
Поисковые группы обследовали склоны и водосборники гор Гимба и Жид-Магура. К сожалению, пропавшего мужчину не нашли.
Напомним, 11 марта закарпатские спасатели прекратили поиски туриста-лыжника из Киева, который потерялся в районе горы Гимба в ночь с 13 на 14 февраля.
15 января волонтеры и спасатели нашли за полкилометра от границы на румынской стороне 25-летнего львовянина, который заблудился во время прохождения туристического маршрута на горе Поп-Иван Раховского района. Мужчину отправили в больницу.
20 января спасатели также искали туриста-лыжника, заблудившегося на горе Гимба.