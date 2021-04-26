"Оскар" за лучший фильм получила "Земля кочевников", за мужскую роль - Энтони Хопкинс

Фото: Rotten Tomatoes

Сэр Энтони Хопкинс ночью получил премию "Оскар" как лучший актер за роль в фильме "Отец" (The Father). Артист проигнорировал церемонию награждения и посвятил вечер рисованию, пишет Insider.

"Я услышал поздравления из соседнего дома. Подумал: «Что, черт возьми, происходит?". Я думал, они смотрят футбольный матч. Затем я получил сообщение от Флориана", - рассказал актер о том, как узнал о получении награды.

От имени Хопкинса статуэтку получил режиссер "Отца" Флориан Зеллер. Сам он также был награжден за лучший адаптивный сценарий с Кристофером Хэмптоном.

Лучшим фильмом признана картина "Земля кочевников", которая ранее получила награды от BAFTA и "Золотой глобус". Актриса, сыгравшая главную роль, Фрэнсис МакДорманд, получила награду как лучшая актриса. Она также не принимала участия в церемонии.

"Земля кочевников", кроме этого, была награждена за лучшую операторскую работу и лучшую режиссуру. Эта лента рассказывает об американцах, которые потеряли свои дома во время финансового кризиса 2008 года и были вынуждены путешествовать по США .

Награду лучших актеров второго плана получили Дэниел Калуйза за "Иуду и Черного мессию" и Юн Ю Чжун за "Минар". Лучшим анимационным фильмом признали "Душу", а короткой анимацией - "Если что-то случится, я тебя люблю".

Лучшим международным фильмом стал "Еще по одной", снятый совместно Данией, Нидерландами и Швецией.

Напомним, что все приглашенные на церемонию "Оскар" в этом году должны были пройти тестирование на коронавирус. Вручение кинопремии "Оскар" в 2021 году было перенесено с 28 февраля на 25 апреля из-за пандемии. На награды в номинации "Лучший фильм" в этом году претендовали "Отец" Флориана Зеллера, "Манк" Дэвида Финчера, "Земля кочевников" Хлои Чжао, "Перспективная девушка" Эмеральд Феннелл, "Суд над Чикагской семеркой" Аарона Соркина, "Минар" Ли Айзек Чун, "Иуда и Черный Мессия" Шака Кинга и "Звук металла" Дариуса Мардера.