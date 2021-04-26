В Украине в воскресенье обнаружили 5 062 случая ковида, привиты 1 114 человек

В девяти областях не сделали ни одной прививки.

В Украине в воскресенье обнаружили 5 062 случая ковида, привиты 1 114 человек
Фото: Київрада

В воскресенье, 25 апреля, в Украине провели 15 379 ПЦР-исследований и обнаружили 5 062 случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 221 ребенок и 54 медработника.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

За минувшие сутки выздоровели 6 910 пациентов, госпитализированы 2 061 человек, 195 человек с коронавирусом умерли.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (676), Одесской (397), Николаевской (375), Харьковской (313) и Львовской (311) областях.

В Украине за все время пандемии обнаружили 2 030 333 случая коронавируса, 1 579 438 человек побороли болезнь, 42 518 - умерли.

По данным Минздрава, вчера 1 114 человек были привиты против COVID-19 за сутки. Прививки проводились 51 мобильной бригадой по иммунизации и 12 пунктами вакцинации.

Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:

  • г. Киев - 256 случаев / 0 прививок;
  • Винницкая область - 60 случаев / 17 прививок;
  • Волынская область - 198 случаев / 2 прививки;
  • Днепропетровская область - 676 случаев / 44 прививки;
  • Донецкая область - 265 случаев / 0 прививок;
  • Житомирская область - 192 случая / 48 прививок;
  • Закарпатская - 41 случай / 0 прививок;
  • Запорожская область - 135 случаев / 3 прививки;
  • Ивано-Франковская область - 44 случая / 0 прививок;
  • Киевская область - 305 случаев / 177 прививок;
  • Кировоградская область - 203 случая / 30 прививок;
  • Луганская область - 45 случаев / 0 прививок;
  • Львовская область - 311 случаев / 0 прививок;
  • Николаевская область - 375 случаев / 41 прививки;
  • Одесская область - 397 случаев / 47 прививок;
  • Полтавская область - 106 случаев / 96 прививок;
  • Ровенская область - 144 случая / 180 прививок;
  • Сумская область - 182 случая / 0 прививок;
  • Тернопольская область - 207 случаев / 0 прививок;
  • Харьковская область - 313 случаев / 307 прививок;
  • Херсонская область - 80 случаев / 4 прививки;
  • Хмельницкая область - 40 случаев / 13 прививок;
  • Черкасская область - 277 случаев / 95 прививок;
  • Черновицкая область - 96 случаев / 10 прививок;
  • Черниговская область - 114 случаев / 0 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Всего в Украине 528 030 человек привиты с начала вакцинальной кампании. По состоянию на 25 апреля в список ожидания вакцинации от COVID-19 записались 492 494 человека.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В реку около Бучи выбросили три тысячи канистр с химикатамиВ реку около Бучи выбросили три тысячи канистр с химикатами
В центре Днепра расстреляли внедорожник, убит мужчинаВ центре Днепра расстреляли внедорожник, убит мужчина
В Черкассах школьник получил ранение в голову в тире гимназииВ Черкассах школьник получил ранение в голову в тире гимназии
В Ивано-Франковской области испортили почти 500 доз вакцины CovishieldВ Ивано-Франковской области испортили почти 500 доз вакцины Covishield
В Киеве обстреляли рабочих, фрезеровавших асфальт, один раненВ Киеве обстреляли рабочих, фрезеровавших асфальт, один ранен
Блок рекламы


Похожие новости
В Одесской области в колодце обнаружили тела трех мужчин и женщиныВ Одесской области в колодце обнаружили тела трех мужчин и женщины
Испанец умышленно заразил ковидом 22 человек, мужчину арестовалиИспанец умышленно заразил ковидом 22 человек, мужчину арестовали
В Багдаде в результате пожара в ковид-больнице погибли, по меньшей мере, 23 человекаВ Багдаде в результате пожара в ковид-больнице погибли, по меньшей мере, 23 человека
От ковида привились еще 4 531 украинецОт ковида привились еще 4 531 украинец
Больше всего новых случаев ковида в сутки - в Днепропетровской и Харьковской областяхБольше всего новых случаев ковида в сутки - в Днепропетровской и Харьковской областях
От ковида за сутки умерли 29 киевлянОт ковида за сутки умерли 29 киевлян
От ковида вакцинировались еще более 14 тыс. украинцевОт ковида вакцинировались еще более 14 тыс. украинцев
За сутки в Украине - 12 711 новых случаев коронавирусаЗа сутки в Украине - 12 711 новых случаев коронавируса
В Киеве за сутки обнаружили 1269 новых случаев ковидаВ Киеве за сутки обнаружили 1269 новых случаев ковида
Количество больных ковидом в Украине превысило 2 млн человекКоличество больных ковидом в Украине превысило 2 млн человек
Последние новости
Подгружаем последние новости