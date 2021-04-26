В Украине в воскресенье обнаружили 5 062 случая ковида, привиты 1 114 человек

В девяти областях не сделали ни одной прививки.

В воскресенье, 25 апреля, в Украине провели 15 379 ПЦР-исследований и обнаружили 5 062 случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 221 ребенок и 54 медработника.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

За минувшие сутки выздоровели 6 910 пациентов, госпитализированы 2 061 человек, 195 человек с коронавирусом умерли.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (676), Одесской (397), Николаевской (375), Харьковской (313) и Львовской (311) областях.

В Украине за все время пандемии обнаружили 2 030 333 случая коронавируса, 1 579 438 человек побороли болезнь, 42 518 - умерли.

По данным Минздрава, вчера 1 114 человек были привиты против COVID-19 за сутки. Прививки проводились 51 мобильной бригадой по иммунизации и 12 пунктами вакцинации.

Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:

г. Киев - 256 случаев / 0 прививок;

- 256 случаев / 0 прививок; Винницкая область - 60 случаев / 17 прививок;

Волынская область - 198 случаев / 2 прививки;

Днепропетровская область - 676 случаев / 44 прививки;

Донецкая область - 265 случаев / 0 прививок;

Житомирская область - 192 случая / 48 прививок;

Закарпатская - 41 случай / 0 прививок;

Запорожская область - 135 случаев / 3 прививки;

Ивано-Франковская область - 44 случая / 0 прививок;

Киевская область - 305 случаев / 177 прививок;

Кировоградская область - 203 случая / 30 прививок;

Луганская область - 45 случаев / 0 прививок;

Львовская область - 311 случаев / 0 прививок;

Николаевская область - 375 случаев / 41 прививки;

Одесская область - 397 случаев / 47 прививок;

Полтавская область - 106 случаев / 96 прививок;

Ровенская область - 144 случая / 180 прививок;

Сумская область - 182 случая / 0 прививок;

Тернопольская область - 207 случаев / 0 прививок;

Харьковская область - 313 случаев / 307 прививок;

Херсонская область - 80 случаев / 4 прививки;

Хмельницкая область - 40 случаев / 13 прививок;

Черкасская область - 277 случаев / 95 прививок;

Черновицкая область - 96 случаев / 10 прививок;

Черниговская область - 114 случаев / 0 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Всего в Украине 528 030 человек привиты с начала вакцинальной кампании. По состоянию на 25 апреля в список ожидания вакцинации от COVID-19 записались 492 494 человека.