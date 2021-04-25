Сегодня ночью в США будут вручать кинопремии "Оскар"

Лидером по количеству номинаций в этом году является лента "Манк" Дэвида Финчера.

Сегодня ночью в США будут вручать кинопремии
Фото: oscars.go.com

В ночь на понедельник, 26 апреля, в Лос-Анджелесе (США) состоится 93-я церемония вручения премии “Оскар” – одной из самых престижных наград в мировой киноиндустрии.

Премию присуждает американская Академия кинематографических искусств и наук.

We’re ready. #Oscars pic.twitter.com/bw2nwywrYf

— The Academy (@TheAcademy) April 25, 2021

В этом году премии будут вручать в 23 номинациях, самыми престижными из которых считаются награды за лучший фильм, лучшему режиссеру, а также лучшим актерам и актрисам, которые сыграли главные и второстепенные роли. Кроме того, Академия отмечает сценаристов, звукорежиссеров, операторов, монтажеров, дизайнеров, гримеров, композиторов и т.д., пишет Укринформ.

Лидером по количеству номинаций в этом году является лента "Манк" Дэвида Финчера, которая может выиграть 10 наград.

Церемония начнется в 17:00 по местному времени (3:00 ночи по Киеву) и будет проходить на двух локациях: на центральном железнодорожном вокзале Лос-Анджелеса и в кинотеатре "Долби".

Обычно вручение "Оскаров" проводится в начале февраля, но в этом году церемонию перенесли из-за пандемии коронавируса.

Напомним, нынешняя церемония вручения кинопремии "Оскар" состоится в очном формате, все приглашенные на церемонию пройдут тестирование на коронавирус.

Претенденты на премию были объявлены 15 марта. На награды в номинации "Лучший фильм" в этом году претендуют "Отец" Флориана Зеллера, "Манк" Дэвида Финчера, "Земля кочевников" Хлои Чжао, "Перспективная девушка" Эмеральд Феннелл, "Суд над Чикагской семеркой" Аарона Соркина, "Минар" Ли Айзек Чун, "Иуда и Черный Мессия" Шака Кинга и "Звук металла" Дариуса Мардера.

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