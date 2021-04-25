С понедельника Львовщина переходит в "желтую" карантинную зону

За последние три недели заболеваемость в регионе уменьшилась в два раза.

С понедельника, 26 апреля, во Львовской области будет отменен "красный" уровень эпидемической опасности распространения коронавируса.

Об этом в Телеграмм-канале сообщил Министр Кабинета Министра Олег Немчинов.

"Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По результатам Государственная комиссия решила отменить с 00 часов 00 минут 26 апреля 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Львовской области", - говорится в сообщении.

Поэтому Львовщина перейдет в "желтую" карантинную зону.

По словам заместителя Министра здравоохранения - главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко, в области наблюдается стабилизация эпидемической ситуации распространения COVID-19 и есть все предпосылки перевести регион из красного в желтый уровень эпидемической опасности.

"Все 5 показателей, по которым проводится мониторинг, соответствуют тем показателям, которые указаны в постановлении Кабинета Министров. Видим спад заболеваемости за последнюю неделю минус 27%, а за последние три недели заболеваемость уменьшилась в два раза. Такая же ситуация и с госпитализацией. За последнюю неделю минус 20%, а за последние три недели количество госпитализаций уменьшилось в 2 раза", - отметил Ляшко и добавил, что также наблюдается стабилизация заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Председателю Львовской ОГА поручено обеспечить соблюдение соответствующих ограничительных противоэпидемических мероприятий.

Добавим, согласно обновленным данным Министерства здравоохранения Украины по состоянию на воскресенье, 25 апреля, в "красных" зонах находятся Киев и 10 областей: Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области. "Желтыми" являются Закарпатье, Прикарпатье, Одесская область, Херсонщина и Буковина.

Напомним, Кабинет Министров Украины не будет изменять модель адаптивного карантина на майские праздники, поскольку она демонстрирует свою действенность.