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2021-04-25
В Одесской области в колодце обнаружили тела трех мужчин и женщины
Установлены все личности.
В Одесской области выявили тела трех мужчин и женщины в заброшенном колодце.
Об этом сообщили в областном управлении полиции.
Тела обнаружили у одного из сел Плахтиевской ОТГ.
В настоящее время установлены их личности, все - местные жители в возрасте от 23 до 35 лет.
На месте работают спасатели и сотрудники следственно-оперативной группы, которые выясняют все обстоятельства происшествия.
Решается вопрос о его правовой квалификации.
Напомним, в феврале полиция устанавливает обстоятельства смерти четырех человек в Новой Каховке Херсонской области.