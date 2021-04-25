В Одесской области в колодце обнаружили тела трех мужчин и женщины

Установлены все личности.

В Одесской области выявили тела трех мужчин и женщины в заброшенном колодце.

Об этом сообщили в областном управлении полиции.

Тела обнаружили у одного из сел Плахтиевской ОТГ.

В настоящее время установлены их личности, все - местные жители в возрасте от 23 до 35 лет.

На месте работают спасатели и сотрудники следственно-оперативной группы, которые выясняют все обстоятельства происшествия.

Решается вопрос о его правовой квалификации.

Напомним, в феврале полиция устанавливает обстоятельства смерти четырех человек в Новой Каховке Херсонской области.

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