Испанец умышленно заразил ковидом 22 человек, мужчину арестовали
Мужчина продолжал ходить на работу и в спортзал, несмотря на температуру выше 40 ° C.
На испанском острове Майорка арестовали мужчину, которого подозревают в том, что он умышленно заразил коронавирусом 22 человек.
Об этом пишет bbc.com.
Утверждается, что 40-летний мужчина продолжал ходить на работу и в спортзал, несмотря на температуру выше 40 ° C. На работе он снимал маску, кашлял и угрожал коллегам, что собирается заразить их.
Пятеро коллег мужа и трое других посетителей спортзала со временем получили положительный результат теста на ковид. Заболели еще 14 членов семей инфицированных, в том числе трое годовалых детей.
Испанская полиция сообщила, что у мужчины симптомы болезни проявлялись в течение нескольких дней, но он отказывался покинуть место работы.
В один вечер он сдал тест ПЦР, но на следующий день, в ожидании результатов, пошел на работу и в спортзал.
Когда его тест оказался положительным, коллеги были "обеспокоены".
Полиция расследует инцидент еще с января. По ее данным, никто из людей, к счастью, серьезно не заболел.
Напомним, в конце марта Испания расширила перечень мест, где нужно носить защитные маски на лице для предотвращения распространения коронавируса. Их необходимо носить во всех общественных местах, внутри или на улице, даже если может быть сохранено безопасное расстояние между людьми не менее полутора метров.