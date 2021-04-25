Испанец умышленно заразил ковидом 22 человек, мужчину арестовали

Мужчина продолжал ходить на работу и в спортзал, несмотря на температуру выше 40 ° C.

На испанском острове Майорка арестовали мужчину, которого подозревают в том, что он умышленно заразил коронавирусом 22 человек.

Об этом пишет bbc.com.

Утверждается, что 40-летний мужчина продолжал ходить на работу и в спортзал, несмотря на температуру выше 40 ° C. На работе он снимал маску, кашлял и угрожал коллегам, что собирается заразить их.

Пятеро коллег мужа и трое других посетителей спортзала со временем получили положительный результат теста на ковид. Заболели еще 14 членов семей инфицированных, в том числе трое годовалых детей.

Испанская полиция сообщила, что у мужчины симптомы болезни проявлялись в течение нескольких дней, но он отказывался покинуть место работы.

В один вечер он сдал тест ПЦР, но на следующий день, в ожидании результатов, пошел на работу и в спортзал.

Когда его тест оказался положительным, коллеги были "обеспокоены".

Полиция расследует инцидент еще с января. По ее данным, никто из людей, к счастью, серьезно не заболел.