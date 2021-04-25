В Черновцах исчезла 15-летняя девочка

Она пошла вчера из дома в неизвестном направлении и до сих пор не вернулась.

В Черновцах разыскивают без вести пропавшую несовершеннолетнюю 15-летнюю Марию Кабу.

Об этом сообщили в областном отделе полиции.

Мать девочка в воскресенье, 25 апреля, сообщила полицию о том, что вчера Мария ушла из дома в неизвестном направлении и до сих пор не вернулась.

"К поиску несовершеннолетней Сервисный центр ГУНП в Черновицкой области скоординировал сотрудников ювенальной превенции и следственно-оперативные группы областного управления полиции Черновицкого районного управления полиции и кинологов", - говорится в сообщении.

Девушка была одета в черную куртку, черные спортивные штаны и черные кроссовки.

Приметы: рост - 160 см, худощавого телосложения, темные длинные волосы.

К поискам несовершеннолетней присоединились соседи и знакомые. Правоохранители просят всех, кому известна информация о местонахождении этого ребенка, обращаться по спецлинии "102".