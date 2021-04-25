Слава Каминская рассказала о своем отношении к кокаину

Бывшая солистка "НеАнгелов" Слава Каминская в своем последнем интервью программе "Власть vs Влащенко" откровенно рассказала об отношении к наркотикам и алкоголю. Певица отметила, что пробовала за время своей карьеры практически все запрещенные вещества, но никогда не кололась.

Слава Каминская рассказала о своем отношении к наркотикам: “ Пробовала все, только не кололась“

"Я в шоу-бизнесе давно, я все пробовала. Мне всегда было интересно раскрывать новую реальность, новые ощущения...", - признается Слава Каминская.

На вопрос о том, что такое для Славы кокаин, она ответила, что для всех артистов это допинг. Звезда отметила, что он помогает ей сосредоточиться и ускоряет мышление. Однако этот эффект непродолжителен, и как после любого наркотика самочувствие очень нехорошее.

"Любая карета превращается в тыкву. И вот эти серотониновые ямы - это ужасно. Ограниченное количество минут удовольствия, чтобы потом мучаться? У меня очень тяжело проходили все эти моменты после гулянок...", - прокомментировала Слава Каминская.

При этом Слава призналась, что во время работы в "НеАнгелах" никогда не употребляла наркотики перед концертами. Исключительно на вечеринках и светских мероприятиях. А вот что касается, алкоголя, то любовь к нему звезда не скрывает. Она вспоминает, что даже выходила на сцену пьяной.

В своих предыдущих интервью Каминская признавалась, что любит пить ром и полусухое вино.

Ранее сообщалось, что Слава Каминская в нижнем белье показала горячий кадр со съемок нового клипа.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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