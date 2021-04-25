В Киеве полиция продолжает прекращать работу клубов и ресторанов, которые работают, несмотря на карантин

В течение суток правоохранители выявили 34 факта нарушения карантинных требований.

Полицейские Киева проверили 793 объекта хозяйственной деятельности по соблюдению карантинных требований.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

В течение суток правоохранители обнаружили 34 факта нарушения карантинных требований. Среди субъектов хозяйственной деятельности такие развлекательные заведения как "Авалон", "Росток", "Редкая птица", ресторан «Голосеевский двор», которые работали, несмотря на запрет, и принимали гостей.

Полицейские прекратили работу заведений, зафиксировали факты нарушения карантинных требований и составили административные материалы на руководителей и посетителей.

За невыполнение требований статьи 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях, на должностных лиц развлекательных заведений полицейские составили 15 протоколов, на посетителей - 81 постановление.

Всего за сутки было составлено 209 постановлений, рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Правоохранители отмечают, что их главная задача - превентивная профилактически-разъяснительная работа среди граждан о необходимости соблюдения карантина. В случае, если они отказываются выполнять законные распоряжения сотрудников полиции и сознательно нарушают карантин, тем самым подвергая себя и окружающих опасности, сотрудники полиции привлекают их к ответственности.

Напомним, что карантин "красного" уровня в Киеве ввели 20 марта. В "красной" зоне запрещен прием посетителей в заведениях общественного питания, ТРЦ, развлекательных заведениях, учреждениях торговли и бытового обслуживания.

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