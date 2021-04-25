DZIDZIO разводится со своей женой после 20 лет брака

DZIDZIO разводится со своей женой SLAVIA после 20 лет отношений. Артисты уже не живут вместе 9 месяцев. По словам певца, карантин все расставил на свои места, и супруги поняли, что им будет лучше расстаться.

DZIDZIO (Михаил Хома) и SLAVIA (Ярослава Хома) прожили вместе всю свою сознательную жизнь. Они начали встречаться, когда еще были детьми и ничего не понимали в отношениях. Супруги поженились довольно рано и вместе строили карьеру, начиная выступать на свадьбах. Но крепкой семьи у них так и не получилось.

В интервью Кате Осадчей Михаил Хома признался, что решение о разводе было обоюдным. Они начали встречаться еще детьми, и с тех пор оба уже давно повзрослели, и оказались разными людьми.

"У меня папа умер, мама за границей, у нее родители развелись. Просто дети шли в лес и не знали, надо ли говорить, когда тебя что-то не устраивает. Мы не знали, как это делать, просто терпели кое-что. У нас и хорошо было так же. Надо было повзрослеть, чтобы понять и порой надо признать, что есть что-то не так", — поделился DZIDZIO.

Супруга DZIDZIO подозревала его одно время в изменах, но артист это отрицает. У пары также за все годы брака не появились дети, и причиной этого DZIDZIO называет свою работу.

"Все те годы я был на работе, работал. Я давно хотел немного разобраться, но не было времени. В карантин понял, что надо жить в добре, не обижать друг друга. А порой, чтобы это произошло, надо просто отпустить человека и дать волю", — отметил Михаил Хома.

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