В Киеве выявили 330 случаев коронавируса в сутки

Умерло 30 киевлян.

За прошедшие сутки, 24 апреля, в Киеве выявили 330 случаев заболевания коронавирусом. Умерли 30 человек.

Об этом сообщили в Киевсовете.

В больницы столицы госпитализировали 60 пациентов с COVID-19 и 184 пациента с подозрением на коронавирус и пневмонию.

Среди заболевших: 593 женщины в возрасте от 18 до 89 лет, 405 мужчин в возрасте от 19 до 85 лет, 16 девочек от 1 до 16 лет и 13 мальчиков от 7 месяцев до 16 лет.

Выздоровели за минувшие сутки 65 человек.

Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 191 495. Коронавирус преодолели 119 802 жителя.

За период пандемии в столице зафиксировали 4 445 летальных случаев от вируса.

За прошедшие сутки, 24 апреля, в Украине зафиксировано 7 930 новых случаев коронавируса. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1 034), Харьковской (954), Донецкой (582), Одесской (481) и Киевской (441) областях.

Летальных случаев - 231.

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