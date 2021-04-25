От ковида привились еще 4 531 украинец

Сейчас в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 490 640 человек.

В субботу, 24 апреля, в Украине от коронавируса привилось 4 531 человек.

Об этом сообщила пресс-служба МОЗ.

Прививки проводились 147 мобильными бригадами по иммунизации в 160 пунктах прививки.

Сейчас в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 490 640 человек.

Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

г. Киев - 330 случаев / 241 прививка;

Винницкая область - 119 случаев / 240 прививок;

Волынская область - 228 случаев / 171 прививка;

Днепропетровская область - 1 034 случая / 237 прививок;

Донецкая область - 582 случая / 200 прививок;

Житомирская область - 277 случаев / 99 прививок;

Закарпатская - 34 случая / 13 прививок;

Запорожская область - 252 случая / 79 прививок;

Ивано-Франковская область - 65 случаев / 20 прививок;

Киевская область - 441 случай / 293 прививки;

Кировоградская область - 186 случаев / 154 прививки;

Луганская область - 52 случая / 45 прививок;

Львовская область - 294 случая / 101 прививка;

Николаевская область - 350 случаев / 134 прививки;

Одесская область - 481 случай / 414 прививок;

Полтавская область - 187 случаев / 97 прививок;

Ровенская область - 255 случаев / 235 прививок;

Сумская область - 409 случаев / 5 прививок;

Тернопольская область - 220 случаев / 47 прививок;

Харьковская область - 954 случая / 754 прививки;

Херсонская область - 225 случаев / 145 прививок;

Хмельницкая область - 341 случай / 227 прививок;

Черкасская область - 247 случаев / 218 прививок;

Черновицкая область - 115 случаев / 164 прививки;

Черниговская область - 252 случая / 198 прививок.

С начала прививочной кампании привито 526 916 человек, из них первую дозу получили 526 914 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

Напомним, мировое сообщество преодолеет отметку в 1 млрд прививок от коронавируса в ближайшие дни.