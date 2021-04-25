От ковида привились еще 4 531 украинец
Сейчас в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 490 640 человек.
В субботу, 24 апреля, в Украине от коронавируса привилось 4 531 человек.
Об этом сообщила пресс-служба МОЗ.
Прививки проводились 147 мобильными бригадами по иммунизации в 160 пунктах прививки.
Сейчас в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 490 640 человек.
Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:
г. Киев - 330 случаев / 241 прививка;
Винницкая область - 119 случаев / 240 прививок;
Волынская область - 228 случаев / 171 прививка;
Днепропетровская область - 1 034 случая / 237 прививок;
Донецкая область - 582 случая / 200 прививок;
Житомирская область - 277 случаев / 99 прививок;
Закарпатская - 34 случая / 13 прививок;
Запорожская область - 252 случая / 79 прививок;
Ивано-Франковская область - 65 случаев / 20 прививок;
Киевская область - 441 случай / 293 прививки;
Кировоградская область - 186 случаев / 154 прививки;
Луганская область - 52 случая / 45 прививок;
Львовская область - 294 случая / 101 прививка;
Николаевская область - 350 случаев / 134 прививки;
Одесская область - 481 случай / 414 прививок;
Полтавская область - 187 случаев / 97 прививок;
Ровенская область - 255 случаев / 235 прививок;
Сумская область - 409 случаев / 5 прививок;
Тернопольская область - 220 случаев / 47 прививок;
Харьковская область - 954 случая / 754 прививки;
Херсонская область - 225 случаев / 145 прививок;
Хмельницкая область - 341 случай / 227 прививок;
Черкасская область - 247 случаев / 218 прививок;
Черновицкая область - 115 случаев / 164 прививки;
Черниговская область - 252 случая / 198 прививок.
С начала прививочной кампании привито 526 916 человек, из них первую дозу получили 526 914 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).
Напомним, мировое сообщество преодолеет отметку в 1 млрд прививок от коронавируса в ближайшие дни.