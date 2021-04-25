Больше всего новых случаев ковида в сутки - в Днепропетровской и Харьковской областях

Зафиксировано 7 930 новых случаев коронавируса, выздоровели 6 574 человека.

За прошедшие сутки, 24 апреля, в Украине зафиксировано 7 930 новых случаев коронавируса. В частности, заболели 331 ребенок и 98 медработников.

Об этом сообщила пресс-служба МОЗ.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1034), Харьковской (954), Донецкой (582), Одесской (481) и Киевской (441) областях.

Летальных случаев - 231.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев - 330 случаев;

Винницкая область - 119 случаев;

Волынская область - 228 случаев;

Днепропетровская область - 1 034 случая;

Донецкая область - 582 случая;

Житомирская область - 277 случаев;

Закарпатская - 34 случая;

Запорожская область - 252 случая;

Ивано-Франковская область - 65 случаев;

Киевская область - 441 случай;

Кировоградская область - 186 случаев;

Луганская область - 52 случая;

Львовская область - 294 случая;

Николаевская область - 350 случаев;

Одесская область - 481 случай;

Полтавская область - 187 случаев;

Ровенская область - 255 случаев;

Сумская область - 409 случаев;

Тернопольская область - 220 случаев;

Харьковская область - 954 случая;

Херсонская область - 225 случаев;

Хмельницкая область - 341 случай;

Черкасская область - 247 случаев;

Черновицкая область - 115 случаев;

Черниговская область - 252 случая.

Госпитализированы 3 688 человек и выписаны - 6 574. Осуществлено 54 270 тестирований: методом ПЦР - 26 432, методом ИФА - 6 316, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 21 522.

За все время пандемии в Украине заболели 2 025 271 человек, выписаны - 1 572 528, летальных случаев - 42 323 и проведено 9 240 911 ПЦР-тестирований.

Напомним, в пятницу, 23 апреля, в Украине было зафиксировано 12 711новых случаев коронавирусной болезни, в частности, заболели 532 ребенка и 230 медработников. Летальных случаев - 392.

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