Больше всего новых случаев ковида в сутки - в Днепропетровской и Харьковской областях
Зафиксировано 7 930 новых случаев коронавируса, выздоровели 6 574 человека.
За прошедшие сутки, 24 апреля, в Украине зафиксировано 7 930 новых случаев коронавируса. В частности, заболели 331 ребенок и 98 медработников.
Об этом сообщила пресс-служба МОЗ.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1034), Харьковской (954), Донецкой (582), Одесской (481) и Киевской (441) областях.
Летальных случаев - 231.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев - 330 случаев;
Винницкая область - 119 случаев;
Волынская область - 228 случаев;
Днепропетровская область - 1 034 случая;
Донецкая область - 582 случая;
Житомирская область - 277 случаев;
Закарпатская - 34 случая;
Запорожская область - 252 случая;
Ивано-Франковская область - 65 случаев;
Киевская область - 441 случай;
Кировоградская область - 186 случаев;
Луганская область - 52 случая;
Львовская область - 294 случая;
Николаевская область - 350 случаев;
Одесская область - 481 случай;
Полтавская область - 187 случаев;
Ровенская область - 255 случаев;
Сумская область - 409 случаев;
Тернопольская область - 220 случаев;
Харьковская область - 954 случая;
Херсонская область - 225 случаев;
Хмельницкая область - 341 случай;
Черкасская область - 247 случаев;
Черновицкая область - 115 случаев;
Черниговская область - 252 случая.
Госпитализированы 3 688 человек и выписаны - 6 574. Осуществлено 54 270 тестирований: методом ПЦР - 26 432, методом ИФА - 6 316, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 21 522.
За все время пандемии в Украине заболели 2 025 271 человек, выписаны - 1 572 528, летальных случаев - 42 323 и проведено 9 240 911 ПЦР-тестирований.
Напомним, в пятницу, 23 апреля, в Украине было зафиксировано 12 711новых случаев коронавирусной болезни, в частности, заболели 532 ребенка и 230 медработников. Летальных случаев - 392.