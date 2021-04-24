Епифаний о богослужении на Пасху: "Соблюдать дистанцию и обязательно надевать маски"

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний (Думенко) заявил, что синодальные решения Православной церкви Украины по богослужениям на Пасху в период карантина, которые были приняты год назад, до сих пор остаются актуальными. По-прежнему церковь просит мирян соблюдать дистанцию и обязательно надевать маски.

Об этом глава ПЦУ заявил в интервью Радио Свобода.

"Конечно, есть те, которые бойкотируют, стараются не надевать маски. Но даже во время совершения богослужений в нашем кафедральном Михайловском Златоверхом соборе можно увидеть, что 99% тех, которые участвует в богослужении, одеты в маски. Во время богослужения, когда я вижу, что кто-то без маски, то я объявляю, что, пожалуйста, обратите внимание, потому что это очень важно. Мы являемся центральным кафедральным собором. С нас берут пример. Если мы этого не будем делать, то, соответственно, не сможем требовать от других", - рассказал митрополит Епифаний.

Предстоятель ПЦУ отметил, что во время Пасхальных праздников храмы будут открыты, богослужения будут совершаться.

"Храмы будут открыты. И на улице, насколько мне известно из решения Минздрава, и есть заявления Минздрава о том, что не будет таких жестких ограничений. Богослужения будут совершаться. Но сейчас мы видим, что центральная власть передала фактически полномочия на места. И каждая община на месте, это областной центр, или это ОТГ, принимают решения в зависимости от того, в какой зоне они находятся. Если это «красная» зона, когда болезнь интенсивно развивается, то, конечно, ограничения усиливаются. И это касается также и церковных иерархов. Как мы сейчас видим по всей Украине, что архиереи нашей церкви в определенных областных центрах, в областях обращаются к духовенству, к верующим с призывом, что нужно больше ограничить возможность по свершениям массовых богослужений. И это нормально, каждый решает на месте" , - пояснил он.

Напомним, ранее главный санврач Украины Виктор Ляшко дал рекомендации относительно празднования Пасхи. Граждан просят воздержаться от праздничных посещений родственников и друзей, чтобы не подвергать друг друга опасности.

Особые требования к проведению религиозных мероприятий во время празднования Вербного воскресенья и Пасхи утвердила и Киевская власть.