Епифаний о богослужении на Пасху: "Соблюдать дистанцию и обязательно надевать маски"

Во время Пасхальных праздников храмы будут открыты.

Епифаний о богослужении на Пасху: "Соблюдать дистанцию и обязательно надевать маски"
Фото: пресс-служба президента

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний (Думенко) заявил, что синодальные решения Православной церкви Украины по богослужениям на Пасху в период карантина, которые были приняты год назад, до сих пор остаются актуальными. По-прежнему церковь просит мирян соблюдать дистанцию и обязательно надевать маски.

Об этом глава ПЦУ заявил в интервью Радио Свобода.

"Конечно, есть те, которые бойкотируют, стараются не надевать маски. Но даже во время совершения богослужений в нашем кафедральном Михайловском Златоверхом соборе можно увидеть, что 99% тех, которые участвует в богослужении, одеты в маски. Во время богослужения, когда я вижу, что кто-то без маски, то я объявляю, что, пожалуйста, обратите внимание, потому что это очень важно. Мы являемся центральным кафедральным собором. С нас берут пример. Если мы этого не будем делать, то, соответственно, не сможем требовать от других", - рассказал митрополит Епифаний.

Предстоятель ПЦУ отметил, что во время Пасхальных праздников храмы будут открыты, богослужения будут совершаться.

"Храмы будут открыты. И на улице, насколько мне известно из решения Минздрава, и есть заявления Минздрава о том, что не будет таких жестких ограничений. Богослужения будут совершаться. Но сейчас мы видим, что центральная власть передала фактически полномочия на места. И каждая община на месте, это областной центр, или это ОТГ, принимают решения в зависимости от того, в какой зоне они находятся. Если это «красная» зона, когда болезнь интенсивно развивается, то, конечно, ограничения усиливаются. И это касается также и церковных иерархов. Как мы сейчас видим по всей Украине, что архиереи нашей церкви в определенных областных центрах, в областях обращаются к духовенству, к верующим с призывом, что нужно больше ограничить возможность по свершениям массовых богослужений. И это нормально, каждый решает на месте" , - пояснил он.

Напомним, ранее главный санврач Украины Виктор Ляшко дал рекомендации относительно празднования Пасхи. Граждан просят воздержаться от праздничных посещений родственников и друзей, чтобы не подвергать друг друга опасности.

Особые требования к проведению религиозных мероприятий во время празднования Вербного воскресенья и Пасхи утвердила и Киевская власть.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В реку около Бучи выбросили три тысячи канистр с химикатамиВ реку около Бучи выбросили три тысячи канистр с химикатами
В Черкассах школьник получил ранение в голову в тире гимназииВ Черкассах школьник получил ранение в голову в тире гимназии
В Ивано-Франковской области испортили почти 500 доз вакцины CovishieldВ Ивано-Франковской области испортили почти 500 доз вакцины Covishield
В Киеве обстреляли рабочих, фрезеровавших асфальт, один раненВ Киеве обстреляли рабочих, фрезеровавших асфальт, один ранен
За сутки в Украине обнаружили 6 506 новых случаев ковидаЗа сутки в Украине обнаружили 6 506 новых случаев ковида
Блок рекламы


Похожие новости
Верующие западного обряда отмечают сегодня ПасхуВерующие западного обряда отмечают сегодня Пасху
Харьков ограничил массовые религиозные мероприятия на ПасхуХарьков ограничил массовые религиозные мероприятия на Пасху
В Мукачево закрыли все церкви на ПасхуВ Мукачево закрыли все церкви на Пасху
Евгений Комаровский объяснил требование правительства обязательного носить маскиЕвгений Комаровский объяснил требование правительства обязательного носить маски
СМИ сообщили, что Элладская церковь перенесла Пасху из-за коронавируса, но это не такСМИ сообщили, что Элладская церковь перенесла Пасху из-за коронавируса, но это не так
На Пасху в Украину возвратится 200 тысяч человек, - ГоспогранслужбаНа Пасху в Украину возвратится 200 тысяч человек, - Госпогранслужба
Глава УГКЦ дал советы, как служить в Страстную неделю и на ПасхуГлава УГКЦ дал советы, как служить в Страстную неделю и на Пасху
Епифаний заявил о готовности ПЦУ предоставить помещения для больных с коронавирусомЕпифаний заявил о готовности ПЦУ предоставить помещения для больных с коронавирусом
Христиане восточного обряда отмечают ПасхуХристиане восточного обряда отмечают Пасху
Вакцинацию дошкольников сделали обязательной в ИталииВакцинацию дошкольников сделали обязательной в Италии
Последние новости
Подгружаем последние новости